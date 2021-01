Treća utakmica na Maksimiru ove godine i drugi poraz. Neprihvatljivo za hrvatskog prvaka. A ovaj posljednji je posebno bolan. Dinamo je izgubio od Šibenika 2-1 u 18. kolu Prve HNL. No ne samo izgubio. Šibenčani su po prvi put osvojili bodove na Maksimiru, i to na poprilično uvjerljiv način.

Dinamova obrana opet je imala jako puno pogrešaka i čudnih reakcija, a Dominik Livaković nije svemoguć pa je morao dvaput po loptu u svoju mrežu. Emir Sahiti bio je neuhvatljiv za 'modre', nekim trenucima su toliko kaskali za njim da je izgledalo kao da Mbappé igra na Maksimiru.

Ni igra hrvatskog prvaka nije baš bila na nivou, Oršić se 'ugasio' nakon sjajne utakmice protiv Hajduka, a Lovro Majer nije mogao sam vuči poprilično nezainteresiran Dinamo. Šibenik je poveo golom Sahitija koji je na posudbi iz Hajduka, izjednačio je Atiemwen, a pobjedu gostima donio je Deni Jurić, bivši igrač Hajduka.

- Čestitke Šibeniku, igrali su jako dobro, zabili dva gola, zasluženo pobijedili, a mi nismo bili onakvi kakvi smo trebali. Ponavlja nam se, bez obzira što smo to naglašavali po nti put, naš ulazak u utakmicu i što trebamo raditi. Opet smo došli u nedostatak tog jednog gola, primili gol, pa morali stizati. Prvo poluvrijeme jednim dijelom utakmice smo stvarali dobre prilike oko šesnaesterca i u šesnaestercu Šibenika, no nismo iskoristili prilike. Drugo poluvrijeme bilo je rastrgano i izmjene nisu puno toga donijele - rekao je trener Dinama Zoran Mamić.

Dinamo je u posljednje četiri utakmice (Hajduk, Rijeka, Gorica, Šibenik) ove godine primio čak devet golova, a uz to je izgubio na Maksimiru od Rijeke i Šibenčana. Momčad ne izgleda dobro, Mamić mora pod hitno nešto smisliti jer uskoro dolazi i utakmica protiv Krasnodara u šesnaestini finala Europske lige.

- Moramo izvući pouke, stalno to govorim, nema labavo protiv nijednog protivnika, ne mislim da je netko išao namjerno tankirati, ali malo umora, malo dekoncentracije, malo ritma ovakvih utakmica, i dođe do poraza koji nije bio planiran. Naravno da je razočaravajuć za nas. Dinamo je na domaćem terenu od zadnje tri utakmice izgubio dvije, ne znam kad se to zadnji put dogodilo - rekao je Mamić.

Odmora nema, već u utorak Dinamo igra protiv Lokomotive.

- Pokušat ćemo odmoriti, spremiti se što bolje možemo i ispraviti ovo što smo uprskali. Nema tu neke čarolije i magije, biti svjestan i reći u svlačionici ono što je dobro i što nije dobro. Okrenuti novu stranicu i kao što sam rekao tisuću puta, sutra je novi dan. Moramo dizati nivo igre, jer ako budemo ovakvi, imat ćemo problema - zaključio je Mamić.