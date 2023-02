Ne mogu im ništa ni minus ni snijeg: Navijači Hajduka zapeli na cesti pa navijali goli do pasa

Snijeg je u nedjelju zameo cijelu Hrvatsku i stvorio probleme onima koji bili na cesti. Mnogi su bili isfrustrirani i u brigi kada će se domoći svog odredišta, no za navijače Hajduka to i nije bio pretjerani problem. Oni su uživali u snježnim radostima.

Mnogi navijači 'bilih' zapeli su na putu do Zagreba gdje je Hajduk gostovao kod Dinama. No, brigu su zamijenili delirijem. Ništa im neće dan pokvarit. Dok su čekali da ralice i dežurne službe očiste cestu, neki od njih skinuli su majice, izašli iz automobila i goli do pasa po snijegu pjevali hajdučke pjesme.

Nije im do pjesme bilo nakon utakmice. Ako su uopće uspjeli doći do Maksimira. Dinamo je slavio 4-0 protiv Hajduka i otišao na velikih plus 11, čime je praktički osigurao novi naslov prvaka. Osim što su mnogi čekali i početak drugog poluvremena da uđu na stadion, nakon smrzavanja i poniženja Hajduka na Maksimiru, uslijedili su novi problemi.

Zbog snježnog nevremena blokirani su svi pravci iz unutrašnjosti prema jugu i obratno pa su navijači pristigli iz Dalmacije morali odgoditi odlazak kući i ostati u Zagrebu.

