Valdas Dambrauskas Hajdukov je Mister 100 posto, ali tek je odradio četiri utakmice i pobijedio jednoga protivnika iz gornjeg dijela ljestvice (Rijeku), kako je sam istaknuo. Sad ide u goste drugome, Dinamu, u najvećem hrvatskom derbiju u nedjelju od 17.30 na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov promotivni spot

Imali ste podršku 1500 navijača u Zagrebu, bilo je kao u domaćoj utakmici, a sad je rasprodano 2400 ulaznica u manje od šest sati. Koliko vam to pomaže?

- Da, prvi put sam se tako osjećao u gostujućoj utakmici, kao da igram kod kuće. Bilo je nezaboravno i za mene i za igrače. Bilo je 6-3, kao da su jedan gol zabili i oni s tribina. Hvala svima koji su nas došli podržati. Igramo za ljude, kad ih puno dođe i daju ti podršku, osjećaš veliku odgovornost. Moraš im se odužiti, ne možeš biti strpljiv, nego stalno napadati. Ne igraš za sebe, za ovaj grb i ove ljude. Vjerujem da ćemo u nedjelju imati podršku i da će to biti velika pomoć.

Svi očekuju pobjedu, ali s druge je strane ipak Dinamo, ponajbolja momčad u Hrvatskoj.

- Ne znam što ima loše u tome da očekuješ pobjedu. Svi treneri u pripremi idu na pobjedu, to je sasvim normalno. Mislim da to nema veze s našom formom, čak i da smo izgubili u zadnje četiri utakmice očekivali bismo pobjedu. To je normalno i to bi u našem klubu trebalo biti, od čistačice do predsjednika, da očekujemo pobjedu. Čujem da smo favoriti, ali to je ipak Dinamo, dobra momčad, igra kod kuće, promijenio je trenera. Bit će teško pripremiti utakmicu, prije mjesec dana ja sam bio u takvoj situaciji, mogao sam iznenaditi pripremom. Moramo biti na zemlji, a ne smijemo dati 100 posto jer će Dinamo dati 100 posto, moramo dati više. Ali moramo očekivati pobjedu i drago mi je što je očekujemo.

'Dinamo je apsolutni favorit'

Kakav Dinamo očekujete? Koliki će to biti problem za vas?

- Nema potrebe analizirati Kopića u Hajduku, sad ima drugačiji profil igrača. Ali ne brine me previše kakav će biti, ne mogu utjecati na to. Kad sam u Zagrebu gledao utakmicu protiv Rijeke, mislim da nije bolja momčad pobijedila. Dinamo je bio puno bolji, nije mogao zabiti, ali bio je bolji. Moramo se pripremiti za jako dobru momčad, za prvaka koji su apsolutni favoriti kad igraju kod kuće protiv bilo koje hrvatske momčadi. Ne mogu kontrolirati protivničku momčad i formaciju, ali mogu Hajduk. Naše treninge, našu momčad, mogu napraviti neke promjene i vjerujem da ću to napraviti najbolje moguće.

Kakvo je stanje s Lovrom Kalinićem?

- Bilo je zastrašujuće isprva, ali je završilo najbolje moguće. Trenirao je već danas lagano, trenirat će i sutra, ali vidjet ćemo. Zasad su šanse 50-50 da nastupi, ali jako smo optimistični.

'Ovo nam ne jamči ni Europu'

Kako donijeti božićni dar navijačima i pobijediti Dinamo?

- Pokušavam shvatiti kulturu, entuzijazam i karakter Dalmacije, pogotovo Splita. Ali i dalje ne mogu shvatiti euforiju. Pogledajte protiv koga i kako smo igrali, od četiri utakmice u tri smo igrali protiv momčadi iz donjeg dijela ljestvice, Dragovoljca, Istre, Lokomotive. Učinili smo što smo morali, nimalo više. Da ne pobjeđujemo u tim utakmicama, u kojima bismo mogli? Napravili smo što smo morali. Nismo napravili ništa, nemamo trofej, četvrti smo. Ljestvica ne laže, mi smo četvrti! To nam ne jamči ni Europu iduće sezone. U redu, mogu shvatiti riječ euforiju, ali ne vidim razloga za to. Imam puno iskustva, osvajanje prvenstava, kupova i ostalo, razumijem euforiju nakon toga. Ali mi pokušavamo stvoriti momčad, neke odnose, naporno radimo, ali kad će nam donijeti prave rezultate i euforiju, ne mogu reći. Usred smo nečega.

Tko je najopasniji u Dinamu?

- Znamo ta imena, ne trebam ih ponavljati. OK, došao je novi trener, ali sve će to biti slično. Došao sam dva dana prije Dragovoljca, malo toga mogao sam promijeniti. Ne možete drastično promijeniti momčad u dva dana, znamo tko su lideri momčadi. Kad dođe novi trener, oslonit će se na lidere u svlačionici na terenu. Dinamo je uvijek takav u zadnje dvije, tri godine. Oslanja se na pet, šest igrača koji rade razliku, tako će biti i u nedjelju.

'Ljudi su slijepi zbog golova koje zabijamo'

Koje su odlike vašeg Hajduka?

- Jako općenito, pokušavamo svakom igraču usaditi da može napraviti rizik. Pogrešku nećemo kazniti, svi ih rade. U utakmici imate oko 100 napada, a ako igrate i protiv Dragovoljca, i oni će imati 100 napada. Ne govorim o njima kao o mjeri, ali to je isto i protiv momčadi s vrha i dna. Znači, izgubit ćeš loptu 100 puta, ali problem je ako ne reagiraš kad izgubiš loptu, ako driblaš, branič će uzeti loptu, drugi put to nećeš napraviti... To je najvažnija stvar, to igrači dobro hvataju u ovih nekoliko utakmica, zabili smo dosta golova i nitko se ne boji. Svi žele riskirati, žele pokušati, to je dobar osjećaj za mene kao trenera. Treba nam vremena da popravimo pogreške, i njih ima puno. Ljudi su slijepi zbog golova koje zabijamo, ali imamo i problema u igri. U svlačionici puno govorimo o savršenosti, što želimo. Ali želimo da Hajduk bude Hajduk. Da bude strastven, da napada, radije bih pobijedio 3-1 nego 1-0. Što više zabijati i to čini razliku.

Kakav Dinamo očekujete?

- To je pitanje za Kopića, ne za mene. Ne brine me to, imamo plan igre, bit ćemo spremni, znati kako napadati i braniti se. Mogu utjecati na Hajduk, a ne Dinamo. Kako će izgledati u napadu ili obrani... Inicijativa? Zašto ne? Svaka momčad ne osjeća se dobro kad je protivnik natjera da joj bude neugodno. Želimo odigrati dobro. Možeš odigrati loše i pobijediti jednu utakmicu. Ali odigraš li loše 10 utakmica, nećeš pobjeđivati u nizu. Ako odigraš dobro, izgubit ćeš možda jednu, jednu, dvije remizirati, ali ćeš ostale pobijediti.

Bi li na tribinama trebalo biti više od 2400 navijača Hajduka, koliko je ulaznica dozvolio Dinamo?

- To je pitanje za vlasti, ne za mene.

'Dinamo ima stare vukove'

Je li Atanasov zaslužio mjesto u početnoj postavi nakon dva gola Lokomotivi?

- Neću imenovati početnih 11, ali ako gledate mlade igrače, u zadnje tri utakmice Biuk je triput asistirao, Sahiti imao dva gola i asistenciju, Ljubičić tri gola, Atanasov dva. Ne trebamo govoriti o pojedincima, svi su dobro reagirali, svi žele rasti i jako sam zadovoljan kako rade na treningu. Najvažnije je ostati na zemlji. Dinamo ima stare vukove, ovo je nekim našim mladim igračima prvi derbi, nekima iz Dinama je to 100. velika utakmica. Moramo biti koncentrirani na Hajduk kao momčad koja dijeli odgovornosti. Sretan sam što nam zabija više igrača, ne samo Marko (Livaja) iako je sjajan. Zabio je jednom protiv Lokomotive i Istre, ali čudesno je kako igra, kako drži loptu, kako proigrava druge. Ne mogu svi vidjeti te male detalje. Rastemo kao momčad, a te velike pobjede ne mogu doći zbog jednog igrača. Čak i s Messijem i Ronaldom je tako, kad pobjeđuju u Ligi prvaka imaju puno dobrih igrača koji im pomažu. To i mi želimo imati.

Kakav Dinamo očekujete, hoće li biti agresivan?

- Kakav drugačiji ga možete očekivati? Nisu pobijedili u zadnjoj utakmici u Europi i Kupu, to su veliki i važni igrači, žele se vratiti. Takve momčadi ne gube dvije, tri momčadi zaredom jer imaju karakter i iskustvo. Jako je teška utakmica. Ali i o nama će ovisiti kako će igrati. Ako Dinamo bude jako dobar, to znači da mi nećemo biti Dobri. Ako ne bude, to znači da smo mi spremni. Gledam pripremiti momčad na najbolji mogući način, da Dinamo ne pokaže najbolje što može.

Vidjeli ste jake strane i slabosti protiv Rijeke. Što ste vidjeli?

- Kad vidite slabosti, vide ih i igrači i trener te momčadi. Na idućem treningu posvetiš pažnju tim slabostima da ih eliminiraš. To ne znači da neće raditi na tome za ovu utakmicu. Ali nema ništa loše u tome da želimo pobjedu, vjerujemo na tome, što sam rekao na početku. Bit će teško, ali tako treba biti. To je najveći derbi u hrvatskom nogometu, tko može jamčiti da će biti lagano.