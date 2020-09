Ne mogu slušati da Ukrajinci nemaju veze, nama su finale SP

Slovenski strateg i njegovi igrači doigravanje će tražiti preko ukrajinskog Kolosa koji je izbacio Aris, a u Ukrajini gubio samo od Šahtara. Svjestan je da im se protivnik neće sigurno tek tako predati bez borbe.

<p>U četvrtak od 20.45 na Rujevici <strong>Rijeka </strong>dočekuje Kolos iz Kovalivke u sklopu utakmice trećeg pretkola Europa lige. Riječani bi pobjedom došli nadomak Europske lige. Europski okršaj protiv ukrajinske momčadi najavili su trener <strong>Simon Rožman</strong> (37) i kapetan momčadi <strong>Franko Andrijašević </strong>(29).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: HNK RIJEKA OSVOJILA 'RABUZINOVO SUNCE'</strong></p><p> </p><p>- Pred nama je utakmica koja je za nas polufinale i finale svjetskog prvenstva. Imamo dovoljno iskusnih igrača koji znaju kakva nas utakmica čeka. S druge strane, imamo dovoljno mladosti i energije. Čeka nas neizvjesna utakmica. Možda oni prema medijima jesu autsajderi, ali nije mala stvar dobiti Aris, a u Ukrajini su izgubili samo od Šahtara. Nitko nam neće ništa pokloniti, moramo izgarati. Svaki put kad smo dali sve od sebe, veselili smo se. Ne volim slušati da oni nemaju veze, da su autsajderi. Ljudi su dobili Aris u gostima, Kijev, imaju glavu i rep i bit će jako teško - rekao je Rožman s dozom opreza bez obzira na to što je njegova momčad favorit u ovom susretu.</p><p>Upitan na stanje u momčadi što se tiče fizičkog stanja odgovorio je:</p><p>- Ristovski je slomio nogu. Imamo još nekoliko ozlijeđenih igrača, ali svi koji su tu su jako dobro spremni. Iz utakmice u utakmicu mijenjaju se pravila i na to se moramo prilagoditi. Više nemamo pravo na pet zamjena, već samo tri i fizička sprema će biti jako važan faktor. Najvažnije je pronaći onih 11 koji će ginuti za ekipu, a ako bude tako onda se ne bojim. Mislim da smo bolji i kvalitetniji od njih. </p><p>Odlazak Čolaka se očekivao, ali nije se znao točan trenutak</p><p>- Znali smo da nas taj transfer čeka i imali smo back-up plan, ali priznajem da nas je malo iznenadio trenutak. </p><p>Riječ je zatim uzeo Franko Andrijašević, koji se nije nešto proslavio u svom inozemnom putu, a sad ponovno pokazuje zašto je bio jako cijenjen igrač.</p><p>- Naravno da sam spreman. S Čolakom sam se u sistemu s dva napadača naviknuo na ovu poziciju i mislim da ću to dobro odraditi. Ne osjećam pritisak. Drago mi je zbog Čolaka i Gorgona jer su napravili dobre transfere i hvala im na svemu jer su dali puno za klub i za grad. Prema tome kako radimo na treningu, možemo se nadati velikim stvarima. Imamo veliki motiv, prošle sezone smo krvavo radili da izborimo Europu, a koliko mi je stalo do toga činjenica je da sam inzistirao na ostanku u klubu po svaku cijenu. Dugo godina sam igrao poziciju druge špice, više mi odgovara, ali bude li trebalo nije mi problem prilagoditi se svemu što trener traži od mene - kazao je Franko, a onda je Rožman rekao par riječi o Ukrajincima:</p><p>- Odlična ekipa, jaki su u prekidima, u kontri. Zadnja linija je preiskusna, a najjači adut im je ekipni duh. Mlad su klub po tradiciji, mogu biti samo bolji, ali mi smo u Europi iskusniji i ako se mi fokusiramo na sebe, onda je to to. Došli su nam neki novi igrači, svi su pokazali da su potrebni i naravno da će trebati vrijeme za prilagodbu. Vrijeme je potrebno za automatizme, ali situacija od ožujka je takva kakva je. To nije alibi, nego realnost. Vjerujte, svi igrači koji će istrčati poginut će za ovaj dres. Sutra ćemo vidjeti koliko smo napravili.</p><p>Trener Riječana već ima pripremljenu taktiku i 'udarnih' 11.</p><p>- Odlučio sam tko će igrati. Igrači sve znaju, jedino ako nas korona ne poremeti. Ako će ići sve po planu, imamo pobjedničku strategiju u rukama i nogama.</p>