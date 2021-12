Tek nekoliko dana prošlo je od najluđe završnice u povijesti Formule 1, ali bura se ne stišava. Lewis Hamilton (36) bio je nadomak povijesti na posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju, samo jedan krug dijelio ga je od osmog naslova svjetskog prvaka, od najboljeg u povijesti. No, sudbina je to zamislila drugačije.

Max Verstappen (24) pretekao je Britanca u posljednjem krugu i prvi put osvojio naslov svjetskog prvaka. No, završnica utrke u Abu Dhabiju stvorila je velike polemike u javnosti zbog čega se Mercedes žalio.

Podsjetimo, direktor utrke Michael Masi 'omogućio' je Verstappenu da promijeni gume nakon što se pet krugova prije kraja Nicholas Latifi zabio u zid i izazvao izlazak sigurnosnog automobila, zbog čega se Hamiltonova prednost pred Verstappenom potpuno istopila.

Mercedes se prvo natezao s FIA-om, tražio je rupe u pravilniku i nije se jednostavno mogao pomiriti s porazom. No, nakon što su im prve dvije žalbe odbijene, ipak su priznali poraz te čestitali Red Bullu. S knedlom u grlu.

Ipak, poraz ih i dalje žestoko teče, trebat će jako dugo da rane zacijele, a bez obzira što su priznali poraz, očito se i dalje ne mire s time. Na ceremoniji u Parizu Verstappen je konačno dobio trofej svjetskog prvaka, a na dodjeli nije bilo Lewisa Hamiltona i prvog čovjeka Mercedesa Tota Wolffa. Britanac nije imao snage doći i pred svima stisnuti ruku Nizozemcu.

I zbog toga bi ih FIA mogla kazniti. Prema propisima F1, vozači koji završe na prve tri pozicije u ukupnom poretku moraju doći na godišnju dodjelu nagrada.

- Pravila su pravila. Ispitat ćemo je li Hamilton prekršio pravila. Ako postoji neka povreda pravila, onda nema oprosta - kazao je predsjednik FIA-e Mohamed Ben Sulayem.

Ta kazna ga vjerojatno neće nešto strašno pogoditi, ali postoji mogućnost da F1 ostane bez jednog od najboljih vozača svih vremena. Šef Mercedesa Toto Wolff rekao je kako postoji velika mogućnost da Hamilton ode u mirovinu. Toliko ga je zabolio poraz u Abu Dhabiju.

- Naravno da mogu razumjeti da nakon ovakve utrke nisi sretan, ali treba uzeti u obzir da se ovakve stvari mogu dogoditi. Mislim da bi se trebao osvrnuti na ono što je do sada postigao, a to bi mu trebalo pružiti dovoljno utjehe i dati poticaj da nastavi dalje. Još uvijek se pokušava izboriti za tu osmu titulu do čega može doći već sljedeće godine stoga ne vidim razlog zbog čega bi odustao - rekao je Max Verstappen.

Bila bi velika šteta da se to dogodi. Lewis i Max stvorili su veliko rivalstvo koje bi moglo obilježiti noviju eru Formule 1.

- Ne žalim ga, ali razumijem da to može biti jako bolno. Na kraju dana, to je tako u utrkama. Borba je do kraja i svi znamo da je sve moguće. Mislim da on to razumije.