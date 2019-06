'Ne možete osvojiti prvenstvo ako nemate gayeve u momčadi'

Američka ženska nogometna reprezentacija stigla je do polufinala Svjetskog prvenstva u Francuskoj nakon što je pobijedila domaćine 2-1 i samim time na korak od obrane naslova. Amerikanke igraju zaista sjajno, a i prije samog početka bile su najveće favoritkinje za naslov.

Megan Rapinoe jedna je od najboljih nogometašica na svijetu i vođa ove reprezentacije, no na SP-u je u centru pozornosti zbog nečeg drugog. Prvo je izjavila da neće ići na prijem kod predsjednika SAD-a Donalda Trumpa ako osvoji naslov s reprezentacijom, a onda joj je odgovorio i sam Trump.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ona se još 2011. godine deklarirala u javnosti kao homoseksualka i poznata je kao velika pobornica u širenju prava LGBT zajednice, a sad je u intervjuu izjavila da je ženski nogomet bez homoseksualaca nezamisliv.

- Ne možete osvojiti prvenstvo bez homoseksualaca u momčadi. Nitko to do sad još nije napravio. To vam je znanost - rekla je Rapinoe.

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

- Motivira me to što me ljudi vole i cijene. koji se bore za iste stvari kao i ja. Više me to puni energijom nego kad nekome pokušavam dokazati da je u krivu. Ali za mene je, biti homoseksualac, za vrijeme Pride mjeseca i to na Svjetskom prvenstvu, je nešto predivno - rekla je Amerikanka.

Na Svjetskom prvenstvu je ukupno 41 nogometašica koje su se deklarirale homoseksualkama i biseksualkama. Neke od njih su Lisa Dahlkvist i Magdalena Eriksson iz Švedske, Tierna Davidson iz SAD-a, Maria Leon iz Španjolske, Katie Duncan s Novog Zelanda, Sherida Spitse iz Nizozemske...

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

Rapinoe je dokapetanica SAD-a i jedna od onih osoba koja nema dlake na jeziku. Uvijek kaže što misli, a većinom to bude vezano za prava homoseksualaca. Ona se zalaže za jednakost i pravdu u sportu i odnosu prema ženama.

Politički je aktivna, a njezina popularnost sigurno je narasla nakon što se prepirala s Donaldom Trumpom kojeg LGBT populacija i aktivisti baš i ne vole.

Foto: EMMANUEL FOUDROT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim Rapinoe, svoju seksualnu orijentaciju se ne libe pokazati ni jedna švedska i danska nogometašica. Švedska je prošla u polufinale SP-a, a nakon pobjede u osmini finala, njihova reprezentativka Magdalena Erikssen popela se na tribinu i poljubila svoju curu, Dankinju Pernilu Harder, koja je također nogometašica.

Vrući poljubac između njih dvije obišao je Europu. Neki ih osuđuju, neki podržavaju...

Svjetsko prvenstvo za žene ušlo je u samu završnicu, a za finale će se boriti Nizozemska protiv Švedske i SAD protiv Engleske.