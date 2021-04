Dinamo se porazom (2-1) od Villarreala oprostio od još jedne europske sezone. Sjajne, veličanstvene sezone, koja je okončana minimalnim porazom. Zagrepčani u Španjolskoj nisu pali bez izgubljenog metka, a za ovogodišnju europsku priču na koncu zaslužuju i velike čestitke. Da, Dinamo je u Europi bio dulje i od Juventusa, Barcelone, Liverpoola, Bayerna...

Damir Krznar bio je prilično optimističan prije odlaska u Španjolsku, no Villarreal je u ovom trenutku - bolja momčad. Brža, agresivnija, pa i dosta kvalitetnija. Dinamo je svoje prilike za plasmanom u polufinale Europske lige propustio u prvom dijelu maksimirske utakmice, “modri” u Španjolskoj nisu bili blizu novog iznenađenja...

Trener Dinama iznenadio je taktičkom postavkom, od prve minute na terenu se našao nezaliječeni Bruno Petković koji i dalje nije pravi. Hrvatski reprezentativac muči se s ozljedom ramenom, Petković je dao sve od sebe, ali to za ovakvog suparnika (bez obzira na sjajnu asistenciju) nije bilo dovoljno. A pitanje je bi li i Petković iz svojih najboljih izdanja večeras pomogao hrvatskom prvaku...

Zagrepčani su od prve minute izgubili bitku u sredini terena, domaćini su zagospodarili travnjakom, lakoćom osvajali “druge lopte”, često bili ispred Dominika Livakovića. Da, prvom golu Villarreala možda je prethodilo i zaleđe Chukwuezea, ali Dinamo u uvodu utakmice nije bio na željenoj razini. Nije se uspio nametnuti, niti “utjerao strah u kosti” svom suparniku.

"Modri" su u nastavku zaigrali puno hrabrije i dosta otvorenije, to je Dinamu odmah donijelo i nekoliko zanimljivih akcija. Lovro Majer nije uspio u mat-situaciji proigrati Petkovića, jedan dalekometni projektil Oršića prohujao pored vratnice, jedan zicer također. A onda su "modri" i zabili. Nisu se dinamovci predali do samoga kraja, nisu posustajali ni kada je već sve bilo gotovo, no Villarreal je zasluženo otišao u polufinale.

No, Dinamo je za cijelu europsku sezonu zaslužio velike pohvale, visoki “palac gore”. Bila je ovo godina za pamćenje, europska sezona na koju će svi navijači Dinama dugo biti ponosni. Dinamo je ove sezone nekoliko puta pisao povijest, pobjeđivao ozbiljne europske momčadi, nogometni svijet šokirao izbacivanjem Tottenhama. Dečki, svaka čast za sjajnu europsku sezonu, a sada je na redu - HNL...