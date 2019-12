Ne odmara ni na praznicima: Stipić trenira Slavenove klince

Dok je seniorska momčad prvoligaša iz Koprivnice dobila slobodno, šef struke, Tomislav Stipić (40) ne miruje, jer je s trenerima okupio 11 najnadarenijih igrača iz Škole nogometa NK Slaven Belupo.

To je prvo takvo okupljanje koje će od početka seniorskih priprema postati uobičajena praksa.

- Kroz tri dana i pet treninga ćemo testirati njihovih motoričkih sposobnosti, kao i provjeriti njihovu taktičku i tehničku spremnost da vidimo na kojoj su razini - kazao nam je nakon završenog mini ciklusa Stipić, koji je svoj nogometni „zanat“ pekao u Njemačkoj i po prvi put je došao u prigodu na svoja iskustva, jedne od vodećih nogometnih nacija prenese i u naš nogomet.

Osim što će snimiti perspektive pojedinaca, to je i poruka svim ostalim „klincima“ da nisu daleko od očiju, te da isključivo o njihovim kvalitetama i odnosu prema najpopularnijem sportu.

- Od sada će treneri iz seniorskog sastava najmanje jednom tjedno raditi s nadarenim mladićima, jer je to recept koji sam naučio u Njemačkoj i vidjelo se da daje rezultat. Stoga očekujemo da će se to i kod nas pokazati korisnim. Mi smo, vjerujem, prvi klub u HNL koji na ovakav način prilazi mlađim uzrastima, jer svi zovu jednog ili dvojicu iz mlađeg pogona na početku priprema - pojašnjava Stipić i dodaje:

- Mladi igrači se moraju navikavati na uvjete, ali i zahtjeve koje donosi svlačionica seniorske momčadi - kaže.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz ovog prvog „bloka“ Stipić ima namjeru dvojicu-trojicu igrača pozvati na seniorske pripreme, što će im bit svojevrsna nagrada. Da Tomislavu Stipiću to nije neistraženo područje govori i podatak da je od Nogometnog saveza Njemačke, gdje je obranio takav rad dobio najveću ocjenu.

Njegov rad se bazirao na „top“ talentima, individualan rad s njima i postupnom uvođenju „klinaca“ u prvu momčad.

- Kad vam mladi igrač dođe kod trenera prvog sastava onda će on iz sebe iscijediti sve. To je za njega ogroman motiv. Kad je u ponedjeljak došlo njih 11, ja sam ih pozdravio i podsjetio sam ih da im je cilj doći u ove svlačionice, te da su blizu cilja, jer treneri u njih isto tako ulažu vrijeme i svoje znanje a na mladim igračima je da to ozbiljno shvate - kazao je Stipić, na kraju zadnjeg treninga na kojemu su bili dječaci rođeni 2000., 2001. i 2002. godine.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Među „odabranima“ bio je i Bruno Čovo (19), koji je rekao da je to sjajno okupljanje jer se vidi s koliko su elana i volje krenuli

svi koje su pozvali.

-To je svršeno zamišljeno i vjerujem da nitko od nas neće zaboraviti ovo okupljanje, jer je najteža stepenica mladim igračima ona kad iz juniora prelaze u seniore, odnosno u profesionalni nogomet - kaže Čovo.