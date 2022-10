Petković ili Livaja? Naš Marko je u formi već dvije godine, a bude li penal, opet će ga on pucati!

Bez obzira na dvije pobjede izborene u zadnjim sekundama utakmica s Varaždinom i Goricom, bez obzira na blijeda izdanja i neprepoznatljivu igru, činjenica je da je Hajduk bolje startao u ovu sezonu nego u bilo koju drugu u novijoj povijesti. No pogled na ljestvicu otkriva kako je Hajduk i dalje drugi, i to zbog toga što je i Dinamo sjajno startao, u 12 kola prosuli su svega dva boda, a Hajduk deset. Otud i razlika od osam bodova na prvenstvenoj ljestvici, koju Dinamo dolazi u Split obraniti, dok Hajduk s druge strane namjerava pobjedom zadržati priključak.

U kakvom su stanju igrači, tko može zaigrati tko ne?



- Nikole Kalinića neće biti još neko vrijeme a liječnička služba pokušava osposobiti nekoliko igrača za sutrašnji derbi.

Za vas je ovo prvi veliki derbi, kakav je osjećaj?



- Prvi mi je derbi kao glavnom treneru, sve je isto samo je veći stupanj dogovornosti. Što se tiče mene osjećam se odlično i motivirano kao i moja momčad.

Livaja je promašio kazneni udarac nakon 16 uspješnih izvođenja. Bude li penal, hoće li pucati Livaja ili netko drugi?



- Pucat će Livaja, ako bude prilike i započeti još jednu seriju od 16 uspješnih pokušaja.

Livaja kaže da je ovo finale, kako vi iščitavate njegove riječi. Bojite li se eventualno smjene nakon poraza?



- Ne bojim se ničega. Livaja je motiviran, želi motivirati momčad, ništa nije gotovo, još je 70 - ak bodova u igru, a o porazu ne razmišljam.

Dali ste nekoliko golova na izdisaju utakmica, moglo bi se nazvati "zona Hajduk" ili zona Karoglan. Koliko to podiže atmosferu u momčadi?



- Pomaže, gol u prvoj ili u 99. minuti je svejedno. Gol je gol, ono što nam to govori je da igramo do kraja i vjerujemo do kraja bez panike, i to je još jedan dodatni impuls momčadi.

Dinamo igra jako dobro od početka sezone?



- Maksimalan respekt kolegi Čačiću za rezultate, mi imamo pet bodova više nego lani nakon 12 kola, ali oni su napravili još veći skok i neke stvari su ilustrativne u tom smislu. Mi razmišljamo o sebi, ne o njima i porazu, razmišljamo kako povećati pritisak na vodeću momčad. Za ovakve utakmice momčad ne treba dodatno motivirati. Treba nam dobra priprema, imamo odličnu momčad, a vjerujem da je moja momčad najbolja.

Što će prevagnuti?



- Kvalitetna atmosfera dat će nam dodatni impuls, dodatni pritisak u našu korist, a ja vjerujem d ćemo uz dobar plan igre i dobru igru osvojiti i tri boda....

Kakav Dinamo očekujete hoće li pokušati zadržati vrabca u ruci ili hvatati goluba na grani?



- Gledali smo i analizirali sve njihove utakmice, maksimalno su respektirali domaću ligu i igrali u najboljem sastavu, očekujem najbolji Dinamo u ovom trenutku na Poljudu.

Hoće li presuditi bolji iz dvoboja Livaja – Petković?



- Respektiramo formu Petkovića, a naš Livaja je u formi već dvije godine. Zanimljiva je usporedba za medije, a ja vjerujem u Marka i da će ga momčad staviti u dobre situacije i da će on biti pravi.

Analitičari kažu da će ovo više biti šahovska partija nego nogometna?



- Teško je reći, nećemo srljati grlom u jagode, siguran sam da ćemo imati dobar plan i dobre šanse za pozitivan rezultat.

Puno se priča o suđenju, je li se to reflektiralo na momčad?



- Praksa je već dvije godine da ne komentiramo suđenje. Pogreške se događaju, važno je da pogreške nisu namjerne i nemam što tome dodati.

Koliko bi vama osobno pobjeda učvrstila poziciju?



- Meni je najvažnije da momčad dobro odigra, moj fokus je momčad, trener je samo alat u službi momčadi.

Koje su prednosti Hajduka a koje Dinama?



- Ne bih htio o tome govoriti. Vidim dosta kvalitete u svojoj momčadi, ne bih ulazio u detalje, a njih smo dobro izanalizirali i mogu kazati da su u jako dobroj formi.

Bi li vašim porazom prvenstvo bilo gotovo?



- Nipošto ne razmišljamo o porazu, nije mi ni najmanje u pameti. Prvenstvo je daleko od kraja, ima još 70 bodova u igri, ali svjesni smo da bi porazom Dinamo otišao na 11 bodova i da bi to bila velika razlika, ne trebamo se lagati. Najvažnije je da mi odigramo kako znamo, momčadski, da anuliramo prednosti Dinama, a stvari koje mi radimo bolje da ih još popravimo. Da se branimo kroz posjed.

Koliko ste zadovoljni Stipom Biukom i jesu li ovakve utakmice pravi izlog za mlade igrače?



- Stipe igra jako dobro, vidjeli ste u Gorici je odigrao jako dobru utakmicu, u pozitivnom je nizu, gol Rijeci, asistencija Istri, penal u Gorici... On je u kvalitetnom nizu i ja sam zadovoljan njegovim igrama.

Kakvu atmosferu očekujete, strahujete li od nekih nereda?



- Navijače ne komentiram inače, atmosfera će biti vrhunska i ne očekujem ništa drugačije nego do sada. Kad su kod nas bili neredi? Neće biti nikakvi h nemilih scena, bit će sjajna atmosfera kao i uvijek, ne očekujem ništa drugačije.

