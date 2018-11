Ne treba im CR: Portugal se plasirao u završnicu Lige nacija

Italija i Portugal su u Milanu odigrali 0-0 ili bolje rečeno ništa-ništa. Bila je to bitka na sredini koja je na kraju pripala Portugalu jer izabranici Fernanda Santosa tim rezultatom postaju prva reprezentacija koja je osigurala završni turnir prvog izdanja Lige nacija.

100 - Giorgio #Chiellini became only the seventh player to reach 100 appearances with the Italian National team, exactly 14 years after his debut (Italy-Finland, 17 November 2004). Milestone. #ItaliaPortogallo #NationsLeague pic.twitter.com/MEq92k8VCq

LIGA A - SKUPINA 3

ITALIJA - PORTUGAL 0-0

POREDAK: Portugal 7, Italija 5, Poljska 1

Portugal are the first team to qualify for the Nations League final four.



They remain unbeaten without Cristiano Ronaldo since the World Cup:



Portugal 1-1 Croatia

Portugal 1-0 Italy

Poland 2-3 Portugal

Scotland 1-3 Portugal

Italy 0-0 Portugal



One man team? 🤔 pic.twitter.com/tleZqc4Odu