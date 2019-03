'Ne treba se ničega plašiti, mi smo Dinamo i idemo po prolaz'

Iskreno, ja sam iznenađen ovom momčadi, Dinamo je odličan. Od-li-čan! Cijele sezone Dinamo djeluje ozbiljno i koncentrirano, kada su bolji od suparnika, a muče se s realizacijom - ne gube utakmice što je najvažnije. Ovaj Dinamo nije seoska momčad, Dinamo se ne raspada, čvrsti su, tvrdi i ozbiljni. Volim takav nogomet, volim takve ekipe. Dugo, baš dugo nisam gledao ovako dobar Dinamo, kaže Silvio Marić jedna od legendi zagrebačkog kluba.

- U Lisabonu očekujem jednu pravu utakmicu, bit će jako teško, ali Dinamo ima hrabrosti i kvalitete za prolaz. Nenad Bjelica će još jednom sve odlično pripremiti, ja sam veliki optimist. A na kraju krajeva, nije ni sramota ispasti od jedne Benfice. No, najbitnije da dečki daju sve od sebe, poginu na terenu, a vjerujte ovaj se Dinamo može nositi sa svima.

Silvio Marić svjestan je Benficine snage, ali i iskustva igranja ovakvih utakmica.

- Gledajte, Benfica je jako opasna momčad, portugalski velikan, imaju iskustvo igranja ovakvih dvoboja. Ali vidjeli ste, u nogometu je sve moguće, pa jedan Atletico Madrid ispadne od Juventusa nakon vodstva 2-0 iz prve utakmice. Sve je moguće, ali stvarno od sveg srca vjerujem u ovaj Dinamo. Idemo u Lisabon odigrati muški, dati sve od sebe, pa što bude.



Je li vas iznenadio netko od igrača Dinama?



- Uh, kako ne? Igrao sam prije nekih godinu dana tenis s Tarzanom Cvjetkovićem, i tako on meni počne pričati kako ima čudesnog igrača za Dinamo, 'novog Marka Viduku', visokog i snažnog napadača koji godinama igra po Italiji. Kaže on meni tada 'vidjet ćeš ubrzo', evo sada smo se nedavno smijali tome. I kako je bio u pravu. Ma znao sam ja za Petkovića ranije da je dobar, ali da je baš toliko dobar, ma kakvi.



Silvio Marić je nastavio...



- Pa gledajte onda tog Oršića, otkuda se sada on pojavio? Mene fascinira i Izet Hajrović, ali Dinamo konačno ima čudesnu obranu. Ne znam otkuda izvlače te igrače, ali su sve vrhunski pojedinci. I uz takve braniče cijeloj je momčadi lakše igrati. Dinamo danas nema velikih zvijezda, baš svi su opasni. A tek Olmo. Ma on je ekstra klasa, nevjerojatno kakav je to igrač. I baš zato sam pun optimizma prije Lisabona.



Legendarnu 'četvorku' modrih fascinira i gard ovog Dinama...



- Nikome, baš nikome nije lako igrati s Dinamom. Evo Benfica je malo lakše ušla u utakmicu, a kada ovakvoj momčadi kao što je Dinamo uđeš u mlin - nema povratka. Tako su i nas nekada druge momčadi gledale s podcjenjivanjem, to smo maksimalno znali iskoristiti. Vjerujem da će sada i ovaj novi Dinamo napraviti još veći iskorak, svima pokazati o kakvoj se tu momčadi radi.



Emir Dilaver se uz Arijana Ademija nametnuo kao jedan od lidera momčadi, malo podsjeća na Gorana Jurića iz vaših vremena...



- Takve igrače morate imati u momčadi, oni su često prevaga. Gledajte, ovo nije mala utakmica, ljudi pa mi igramo dvoboj za četvrtfinale Europske lige! I tu odlučuje sve, najsitniji detalji. U tom slučaju morate imati prave lidere, a Dilaver to svakako jest. Stalno hvalimo Olma, Petkovića, Oršića i druge napadače, ali pogledajte obranu Dinama! Ljudi idu 'ko avioni, i oni su razlog zašto ovaj Dinamo ne gubi utakmice.



Imate li poruku za igrače Dinama prije Lisabona?



- Ne, nemam nikakvu poruku, ali moraju biti svjesni kako je ovo za njih velika stvar. Ne treba se plašiti, ni slučajno nečega bojati, mi smo Dinamo, idemo hrabro po pobjedu. Ništa nas ne smije iznenaditi, ni stadion, ni atmosfera ni njihova kvaliteta, idemo izaći na teren, muški poginuti pa što bude. Ako izgubimo, svaka čast, Benfica je top ekipa, ali idemo u Lisabon odigrati maksimalno, u svaki duel ići 200 na sat. Baš svatko, od golmana, do svih igrača, rezervi, baš svi moraju ići maksimalno. Samo tako će pasti Benfica.



Znači vi ste optimist?



- Pa što ti je? Naravno da sam optimist, idemo u Lisabon po prolaz, nema druge opcije. Uz ovaj me Dinamo pucaju emocije, ali se uz ovu momčad ne živciram kao prije. Cijelo vrijeme osjećam da su moćni, pa i kada primimo gol, znam da se ova ekipa neće raspasti. I vjerujem u njih svim srcem, ovi dečki danas u meni imaju najvećeg navijača. Sretno - završio je Marić.