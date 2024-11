'Ne usudim se reći da je lopta cijela prešla crtu u Koprivnici. Penal je za Hajduk, za Istru nije'

Nakon burnog 13. kola HNL-a svoje viđenje suđenja i analizu istog iznio je bivši elitni sudac Damir Skomina. Slovenac je u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije govorio o brojnim spornim situacijama koje su obilježile ovo kolo.

Šibenik - Lokomotiva 0-3, sudac: Oliver Romić

Pokretanje videa... 01:31 Sažetak Šibenik - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

45. minuta, pad Mudražije, nije suđen penal - Mudražija je taj koji traži kontakt i vidimo odmah da je ostavio nogu. Zato on odmah ustaje, zna što je pokušao, tu bi se moglo razmisliti i zbog simuliranja o žutom kartonu. Penal nikako, nema govora.

Gorica - Dinamo 2-2, sudac: Dario Bel

Pokretanje videa... 01:38 HNK Gorica vs GNK Dinamo Zagreb 2:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

44. minuta, gol Dinama - Nije označeno zaleđe, tu dalje igrač Gorice (Majstorović op.a.) je došao do posjeda i kontrolirano izbija kako izbija. To je nova akcija, zato se ne vraćamo nazad, to je regularan gol. Sve je čisto. Tu smo potezali crtu, mada moram reći da to nije iz VAR sobe. Tu treba dati preporuku da stvarno kada se crte u VAR sobi povuku, da se to onda prikaže. Jer je tu potencijalno, ako nemate te kontrole Gorice, onda bi imali tu situaciju za pregled. Gol je regularan.

Mnogi su se žalili na sudačku nadoknadu od svega pet minuta.

- Trebala je biti minutu duža, ali imali smo u nadoknadi nadoknade još tri minute od kojih se samo jedna igrala. To uvijek može biti rasprava, ali utakmica koja traje 98 minuta, baš se na to vaditi... Ne znam, imali smo i slučaj na Euru kada je Hrvatska primila gol u toj zadnjoj minuti, tamo je bilo previše, tu se može pričati o jednoj minuti.

61. minuta, potencijalni faul nad Pierreom-Gabrielom uoči gola Gorice - Nema govora o prekršaju, dolazi do kornera i tu bijeli igrač nije ništa učinio. Pierre-Gabriel se na njega naslonio, on se izmiče i on onda pada. Nema govora o prekršaju.

66. minuta, Baturina vikao na pomoćnog suca - Dolazi do očite pogreške pomoćnika. Treba razumjeti, iz prakse pričam, nije uvijek sve crno-bijelo. Igrač ga je upitao dva puta "jesi li ti normalan", ali treba znati što su spontane reakcije. Kada netko bude, kada se netko zakine, onda ponekad treba nešto progutati. Mislim da nije bio bezobrazan, to nije slučaj. Da bi došlo do sankcije, pomoćni mora zvati glavnog i reći mu da ga kazni. Jednostavno, treba razumjeti što je spontano, a što preko limita da ga se kazni. Ne bih se na to previše obazirao.

Hajduk - Istra 1-1, sudac: Toni Dadić

Pokretanje videa... 01:40 HNK Hajduk Split vs NK Istra 1961 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

23. minuta, povlačenje Rakitića - Tu Rakitić dosta intenzivno ga povlači, ali jako je bitno, lopta dolazi... Znači zadnje upute na Uefi su bile da je taj igrač u bilo čemu zakinut, da je lopta išla prema njemu, apsolutno kazneni udarac. Ali pošto je lopta odigrana na igrača koji nema s time ništa, jasne su preporuke da se za to ne svira. Mora biti neki utjecaj. To nije taj slučaj.

29. minuta, Melnjak pada, Lisica ga srušio - Tu se svakako slažem s VAR sucem, po njemu je to bilo dovoljno za kazneni udarac. I po meni, jednostavno to povlačenje je jasno i duže traje. Onemogućava Melnjaku da dođe u borbu za loptu. Da nema prekršaja, po meni je vratar taj koji još uvijek ima mogućnost igranja. Kada ne bi imali vratara, da nema mogućnost, bio bi čisti kazneni udarac i crveni, ali po meni je ovo trebao biti kazneni udarac i žuti karton.

Gattuso je rekao da mu je VAR sudac rekao da je penal bio, a da mu glavni sudac nije dao nikakvo objašnjenje.

- Mlad je sudac i neiskusan, on je pao u taj tunel. Gledao je ono što je vidio uživo, što je vidio sam. Učinilo mu se da je to kratkotrajno i da nije dosta. Kada dođeš pred VAR ekran, kada te netko pozove, moraš imati u glavi što je najbolje za utakmicu. Jednostavno, imati tu situaciju u glavi i što se prije toga dogodilo i što sam ekran govori. U tom slučaju snimke su bile jasne. Po meni je to morao biti kazneni udarac i žuti karton.

42. minuta, pad Lawala, Šarlija ga srušio. Penal za Istru? - Imamo tu šest snimaka. Na pet snimaka je to čisti kazneni udarac i jednostavno, ostaje nam šesti. Imamo dodir jako kratko s loptom, a nemamo dokaz i mislim da ga nije niti dodirnuo. Da igrač sam pada. I kada sam uživo gledao, nije mi bila jasna reakcija. Napadač koji bude počišćen ostaje ležati najviše puta i ne vidim da profesionalni igrači tako lako ustaju kada bude prekršaj nad njima. Po meni ovdje nema govora o kaznenom udarcu. Dogodi se, vjerojatno nije prvi put, da se nije uspjela prikazati prava istina već da imamo nekakav dojam. Siguran sam da su do ovoga trenutka svi bili uvjereni da su obje ekipe zakinute. Srećom, u režiji se našla snimka i znamo što se ustvari dogodilo. Kao u Ligi prvaka, svaka čast režiji što je izvukla što se stvarno dogodilo.

Slaven - Varaždin 1-1, sudac: Ante Čulina

Pokretanje videa... 01:42 NK Slaven Belupo vs NK Varaždin 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

19. minuta, Mitrovski nagazio Martinovića - Situacija nije lagana, razumijem VAR koji ima preporuku da kod gaženja mora doći do preoštre i bezobzirne igre za žuti karton da bi se to penaliziralo. Vjerojatno su to razmišljali. Tu je došlo do kontakta, ali kada gledamo dinamiku akcije, imamo već tu nogu koja se poskliznula. To je jako teško jer VAR mora sto posto dokazati da je netko kriv. Tu je po meni VAR sucu ostao taj upit i zato to njemu nije bilo sto posto. Nažalost po Belupo, oni su ekipa koja je najnesretnija po tim situacijama. Ni ja kao VAR sudac se ne bi oglašavao jer je preporuka jasna, moraš imati crno-bijeli dokaz. Prošlo kolo smo imali Melnjaka koje smo pregledavali, to mora biti jasna situacija. Ja osobno, kao VAR, ovo ne bih zvao.

65. minuta, start Kovačića nad Belcarom, crveni karton - Sudac je pogriješio jer VAR je jako brzo pozvao i vidio je svoju grešku. Hvala Bogu da imamo VAR i on je za to, to je baš jako ružan start. Nema govora o ničemu drugom nego isključenju.

88. minuta, gol Slavena koji nije priznat - Gol tehnologija je dosta skupa, to nije pitanje za mene koliko je to. Ali s njom bi imali jasnu sliku kao u međunarodnim utakmicama kada kompjuter pokaže gdje je to točno bilo. VAR, isto tako, mora naći sto posto dokaz da je lopta čitava prešla. Ja se ne usudim reći da je prošla čitava, moraš imati jasan dokaz da je. Ti kad ovako gledaš u biti izgleda unutra, ali kada se pomakneš na crtu vidiš da je skroz druga slika. VAR nije nigdje našao dokaz da je to sto posto. Samo s gol tehnologijom bismo došli do prave istine.

Rijeka - Osijek 1-1, sudac: Igor Pajač

Pokretanje videa... 01:41 NK Rijeka vs NK Osijek 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

42. minuta, prekršaj za Osijek? - Golman je malo riskantno odigrao svojem igraču. On van kaznenog prostora izbija čistu loptu, nema govora niti o prekršaju, a kamo li o kaznenom udarcu. Za mene je to igra dalje, dolazi po inerciji do kontakta. Nema govora ni o prekršaju.

67. minuta, ružan start nad Selahijem - Suci imaju jasnu preporuku kad igrač odigra loptu i ništa krivo ne napravi, koja god je posljedica, to se ne označava niti za prekršaj. Suci su se držali tih uputa. Sad opet je tu više pitanje za igrače kako to oni vide jer to je stvarno ružna slika i kada netko gleda...

95. minuta, VAR provjeravao gol Osijeka - Pregledavalo se je li lopta u odbijancu dotaknula ruku napadaču ili ne. Ne vidim da lopta mijenja smjer, mada on ima ruku skroz uz sebe, kada bi se od te ruke odbila i ide u gol, onda nema govora i mora se poništiti pogodak. Ovdje to nije slučaj, i gol je priznat. Po meni regularno.