'Ne znam hoće li Dinamo sutra kalkulirati. Mi ćemo napadati'

Filozofija igre je jedno, ali mislim da treba biti realan, voditi se karakteristikama igrača koje imate i tako postaviti igru. Isto tako i karakteristikama podneblja i povijesti, rekao je Hari Vukas...

<p>U svom prvom obraćanju novinarima trener <strong>Hajduka Hari Vukas </strong>najavio je najveći derbi hrvatskog nogometa, sutrašnji ogled Hajduka i Dinama, koji se bez gledatelja na tribinama igra od 19:05 sati. Vukas je u prethodna dva mandata vodio Hajduk u dva derbija, jednom je poražen dok je drugi put sudac <strong>Ivan Bebek</strong> prekinuo susret zbog skandiranja navijača Hajduka protiv HNS-a.</p><p><strong>Jednu utakmicu s Dinamom ste izgubili, jedna je prekinuta, može li ova sutra biti 'treća sreća'?</strong></p><p>- Ne gledam to tako, izgubio jednu, dvije, tri..., ovo je momčadski sport. Moja je obaveza kao trenera Hajduka da najbolje igramo i pobjeđujemo. Kako svaku utakmicu, tako i ovu. Sigurno da je derbi uvijek derbi, na žalost ovaj put bez navijača, što nama neću reći otežava, ali znamo svi kako je kad su navijači na tribinama... Nije ugodno, ali spremit ćemo se da dobijemo utakmicu.</p><p><strong>Kakvu će kod vas ulogu imati Čolina, Nejašmić i Simić koji su bili nositelji igre kod Burića, a kod Tudora su igrali malo ili nimalo?</strong></p><p>- Znate i sami da nikad ne govorim o startnih 11, ne samo kad su u pitanju oni, nego svi igrači. Svatko od njih ima specifičnu situaciju i treninge, i igre, i ideje u igri, svi su oni igrači Hajduka i tako ćemo ih i tretirati.</p><p><strong>Ivan Katalinić uvijek bi napao Dinamo, hoćete li i vi na isti način pokušati sutra, ili ćete zaigrati opreznije i čekati svoju priliku?</strong></p><p>- To ćete vidjeti, izanalizirali smo ih, imamo ideju na koji način ćemo igrati.</p><p><strong>Prekidi su u prošlosti bili rak rana Hajduka, jeste li ih vježbali sada u pauzi iako vam nije bilo reprezentativaca?</strong></p><p>- Radili smo na njima i ne da se nadam, nego sam uvjeren će sigurno donijeti pozitivu. Radili smo jako dobro, zadovoljan sam, želja i volja su na nivou, a svi koji su bili s reprezentacijama su se vratili živi i zdravi.</p><p><strong>Odlazi li Ismajli?</strong></p><p>- Nadamo se da će liječnički pregled biti ok i da će to uskoro biti i službeno. O njemu kao momku i igraču mogu govoriti samo u superlativima, došao je kao mlad, kao stranac, nametnuo se znanjem i htijenjem. Gubimo važnog igrača, ali mu želimo puno sreće u novoj sredini, u dobroj ligi koju je zaslužio svojim radom i nadamo se da će i tamo pokazati sve svoje vrline.</p><p><strong>Koliko vam znači potvrda imenovanja mjesto prvog trenera uoči derbija?</strong></p><p>- Mogu samo zahvaliti ljudima u klubu koji su nam ukazali povjerenje i stali iza nas. Sigurno su i oni procijenili da je to dobro, jer ipak mi poznajemo igrače koji su svjesni svega i kvalitetno su reagirali. Imam iskustva, lako ću se adaptirati na novu ulogu, a zvanična odluka ima svoju težinu i sigurno da mi je sada puno lakše.</p><p><strong>Kakav je Dinamo i hoće li oni biti malo oprezniji, jer i njih čeka europska obaveza?</strong></p><p>- Mi se moramo pripremati za njih, ali jedno je što mi očekujemo, a drugo kako će oni doći. Vidjeli smo sve njihove utakmice, i oni imaju važnu utakmicu, a kako će doći, hoće li kalkulirati, hoće li se čuvati... to ćemo vidjeti. U svakom slučaju se radi o kvalitetnoj momčadi i igračima.</p><p><strong>Kakva je uloga novog čovjeka u stožeru, škotskog analitičara. Koliko je on pomogao, je li radio analizu za Dinamo?</strong></p><p>- On je došao prije par dana, razgovarali smo i što se tiče individualnih i grupnih videa, analiza protivnika i naše igre... To će raditi on i Toni Golem. Imali smo probu i prije, dok je još bio Tudor tu, radi se o kvalitetnom analitičaru i on će rasteretiti stožer i sigurno da će svojom profesionalnošću davati obol.</p><p><strong>Pobjeda vam donosi prvo mjesto, je li to dodatni pritisak ili slatka briga?</strong></p><p>- Da budem iskren nisam niti razmišljao o tome. Ako i bude, neću prvi biti ja nego Hajduk. Koncentriran sam da budemo spremni na najveće zahtjeve.</p><p><strong>Je li vam opterećenje utakmica u Skopju za pet dana?</strong></p><p>- Nikakvo opterećenje, imamo dovoljno vremena, stožer radi paralelno na utakmici s Renovom, bit će vremena za oporavak i pripremu...</p><p><strong>Hoćete li težiti posjedu, brzi reposjed.... U kojem smjeru igre ćete ići ubuduće?</strong></p><p>- Filozofija igre je jedno, ali mislim da treba biti realan, voditi se karakteristikama igrača koje imate i tako postaviti igru. Isto tako i karakteristikama podneblja i povijesti. Hajduk je bio prepoznatljiv po brzoj igri po krilima... Nije napadački napadati s osam igrača, osnova je napadačka, ali ne može se igrati cijelu utakmicu tako, jurcati, juriti u presing... Težnja je da se igra prema naprijed, mijenja ritam, napadne, pa stane i umiri protivnika, pa opet... I to igrači moraju prepoznati...</p><p><strong>Mogu li igrači to fizički izdržati?</strong></p><p>- Mijenjanje ritma je ključ, ne možeš jurcati 90 minuta, mora se mijenjati ritam igre. Trener ima želju i način, tako se trenira i vježba i momčad se za to priprema. Momčadi koje igraju visoki presing moraju i više trenirati kako bi to mogli izdržati. Imamo dosta intenziteta i ukupnog trčanja, svaki put više od protivnika. Samo to moramo malo pametnije rasporediti...</p><p><strong>Tko vam nedostaje i hoćete li pobijediti?</strong></p><p>Zadovoljni smo u kakvom smo stanju, ovi koji su bili su jako dobro radili, reprezentativci su u dobrom stanju. Nema Jaira zbog crvenog kartona, Teklić i Simić su ozlijeđeni, svi ostali su zdravi i jedva čekaju utakmicu, ne treba im dodatna motivacija. Dinamo je Dinamo, ali tri boda su svaki put ista.</p><p><strong>Jeste se konzultirali Tudora, je li vam čestitao i dao koji savjet?</strong></p><p> - Bilo bi glupo da se ne čujemo, koliki dugi niz godina smo suradnici i prijatelji. Nisu to savjeti, nego prijateljski razgovor, ali i mene zanima kako je u Juventusu... Naravno da je čestitao i dao podršku.</p><p> </p>