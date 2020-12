'Ne znam kako sam došao do cilja u prvoj vožnji. A drugu sam izvukao baš onako životinjski'

<p>Prva vožnja nije izgledala idealno. Napravio je neke pogreške zbog kojih je završio na 21. mjestu, a onda je izvukao maksimum u drugoj vožnji te došao do novog postolja nakon pobjede u subotu!</p><p><strong>Pogledajte video: Zubčić nakon trećeg mjesta.</strong></p><p><strong>Filip Zubčić </strong>osvojio je treće mjesto u Santa Caterini u još jednom veleslalomu koji se prvotno trebao održati u nedjelju, a ostao je iza Tommyja Forda i Marca Odermatta. </p><p>- Ovo su strašna tri dana bila. Teški uvjeti, sretan sam da su se utrke uopće održale, jer prognoza je bila stvarno loša. Uzeli smo 160 bodova, ovo je čudo. Prvi lauf sam se bacio koliko sam mogao, ali radio sam puno glupih grešaka, no uspio sam se "skulirati" i nekako doći do cilja, ne znam ni sam kako. Bio sam 21., znao sam da je sve moguće jer je zaostatak bio 1,25, do postolja mislim oko 70 stotinki, znao sam da, ako se bacim koliko mogu, mogu još napraviti nešto. Čak sam opet slabo skijao gornji dio, ali sam srednji i donji dio izvukao koliko sam mogao, životinjski, i evo me opet na postolju - priznao je najbolji hrvatski skijaš za HRT.</p><p>Nakon subotnje pobjede je uoči današnje utrke bio u statusu favorita, ali nije najbolje krenulo. Filip je imao startni broj dva, ali nije briljirao. Čim je prošao kroz cilj vidjelo se po njegovoj reakciji kako nije zadovoljan prvom vožnjom. Vrata su ovaj put bila nešto šire postavljena u odnosu na subotu, a to očito nije odgovaralo našem skijašu koji je prije dva dana u puno težim uvjetima došao do pobjede. Imao je nekoliko manjih grešaka, a to je na kraju utjecalo na njegovo vrijeme. Zaostao je sekundu i 25 stotinki za prvoplasiranim Odermattom i na kraju pao na 21. mjesto.</p><p>- Gledali su me kao favorita, jer u subotu sam i drugi lauf odradio stvarno svjetski. Ovaj prvi lauf danas me je skupo stajao, no drugi sam zato mogao skijati bez razmišljanja, nisam imao ništa za izgubiti i na kraju sam treći. Uspio sam napraviti nešto što je Hirscher radio u svojim danima, odostraga doći do postolja.</p><p>A onda je izdominirao u drugoj vožnji. Imao je najbrže vrijeme, a držao je prvo mjesto sve do kraja utrke kada su ga preskočili Ford i Odermatt.</p><p>- Iskreno, nisam očekivao postolje, rekao sam si prije drugog laufa, idemo to odraditi pa da idemo sretni doma. Kad sam ušao u cilj, nisam vodio puno, tri-četiri desetinke, računao sam da ću biti među 10, super, ma nije mi ni bitan bio rezultat, odskijao sam dobro za sebe i mislio sam što bude biti će, a na kraju evo idemo kući presretni.</p><p>Kakav je plan za nastavak sezone?</p><p>- Imamo sad tu konstantu, pokazao sam da nisam slučajno bio u subotu na postolju. Idemo odmoriti dva dana, pa trening na Sljemenu, onda se spremamo za Alta Badiju i Madonnu, trebam još tri-četiri dobra treninga da budem u dobroj formi i u slalomu, htio bih biti u top-formi za tu disciplinu u prvom mjesecu, jer tad su skoro svi slalomi.</p><p> U ukupnom poretku Zubčić se nalazi na trećem mjestu s 208 bodova, a prvi je Odermatt koji je skupio 240. A </p><p>- Odermatt je bio na postolju i u Soeldenu, on je najkonstantniji od svih nas, opasan je i za veleslalomski i za Veliki globus, jer je jako dobar i u brzim disciplinama, ali ja sam spreman za sve i jedva čekam nastavak sezone - zaključio je Filip kojem je to bilo peto postolje u karijeri.</p>