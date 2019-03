Nebeski Ronaldo je fenomen! I u 34. godini leti poput aviona...

Cristiano Ronaldo pravo je atletsko čudo. Portugalac ima tijelo 20-godišnjaka. Ono sadrži sedam posto masti, a prosjek kod profesionalnih nogometaša je deset. Čak pola od njegove mase su mišići, dok je prosjek kod nogometaša 46 posto. To jednostavno znači, da on uopće ne stari!

To se moglo vidjeti i na utakmici osmine finala Lige prvaka između Reala i Atletica gdje je Ronaldo bio nezadrživ. Njegova fizička moć je nevjerojatna, niti jedan igrač mu nije ni do koljena. Vidi se to po svakom sprintu i promjeni smjera kretanja, a posebno u skokovima gdje je nenadmašiv. Portugalac je terorizirao obranu Atletica cijelu večer zabivši im hat trick, a posebno upečatljiv bio je drugi gol.

Ubacio je Bernardeschi u kazneni prostor, a tamo je Ronaldo poletio poput aviona, udario loptu glavom pored živog Godina i zabio za 2-0. Njegov odraz je pravo čudo, a nadvisio je stopera Godina, kojem su zračni dueli doručak, kao malenog dječarca, kao da ne postoji. Prvi gol je zabio nakon sjajnog ubačaja Bernardeschija na drugu vratnicu gdje je loptu dočekao Cristiano, a treći gol zabio je iz penala. Osim fizičke moći, njegove golgeterske su također na nivou. Ovo mu je bio čak 24. gol protiv Atletico Madrida i osmi hat trick u Ligi prvaka. Mnogi se pitaju je li on zapravo čovjek, a to su provjerili na jednom sveučilištu.

Na sveučilištu Chichester 2011. su obavili testiranje s Ronaldom u glavnoj ulozi. Portugalac je skočio 78 centimetara u zrak što je sedam centimetara više od prosječnog NBA igrača. Znanstvenici su izračunali kako čudesni Ronaldo prilikom odskoka stvara silu jednaku pet puta njegovoj tjelesnoj masi.

- Kad Ronaldo skače, savije koljena i stavi noge iza stražnjice. To ima efekt privremenog podizanja centra gravitacije, a svima nam se čini kao da stoji u zraku - rekao je dr. Neil Smith, stručnjak za biomehaniku na Sveučilištu Chichester.

Ono što je nevjerojatno je to da Portugalac i u 34. godini ima nevjerojatan odraz, pa on kao ne stari uopće. Tajna njegove fizičke spreme je u biranoj prehrani, dijeti i svakodnevnom vježbanju.

Ronaldove nevjerojatne brojke: