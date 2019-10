'Neće biti puno promjena. Broz i još dvije, ali samo u napadu'

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 20.45 sati igra kvalifikacijski susret protiv Walesa za odlazak na Europsko prvenstvo. Velšani su pali u Osijeku s 2-1, no ovog puta utakmica će biti puno drugačija i zahtjevnija jer je Gareth Bale u puno boljoj formi i Wales igra kod kuće.

Hrvatska ima meč loptu u svojim rukama i već sutra pobjedom može osigurati Euro. No, i Wales se nešto pita. Momčadi Ryana Giggsa gori pod nogama i sutra mora pobijediti ako želi ostati u utrci za prva dva mjesta u skupini.

Na press konferenciji uoči sutrašnjeg ogleda Hrvatsku su predstavili izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

- Nakon promjene sustava imamo vremena između utakmica. Kako je nama tako je i njima. Tko se bolje prilagodi izvući će bolje stvari iz utakmice. Prva utakmica u Osijeku bila je teška, bilo je 35 stupnjeva, bila je to jedna od naših najtežih, ali smo pobijedili. Na nekim stvarima ćemo morati pripaziti sutra, ali nadam se da ćemo već sutra riješiti pitanje plasmana na Euro - rekao je Ivan Perišić.

Veliki problem bila nam je potrošnja igrača. Odigrali smo sjajnu utakmicu protiv Slovaka pa se potpuno ispuhali i odigrali mršavi remi s Azerbajdžanom.

- Bila nam je to opomena, kao i u utakmici protiv Slovačke u kojoj smo se istrošili najviše do sada. Pričali smo s izbornikom oko toga, ima nas 20 igrača koji zaslužuju igrati i možda bi trebalo promijeniti kojeg igrača. Osjeti se u ovako kratkom periodu da ne mogu svi izdržati svih 90 minuta. Treba biti pametan i promijeniti par igrača.

Puni hvale za Hrvatsku

Perišić je protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu briljirao u obrani i pomagao zaustaviti Lionela Messija zajedno s Ivanom Strinićem. Prisutnog novinara zanimalo je koliko to utječe na njegovu energiju budući da se troši više nego kada pretežito igra u napadu.

- Prije svake utakmice radimo analizu, pogledamo protivnika u detalje i gdje moramo malo više pripaziti. Bio to ja ili netko drugi, moramo raditi prljavi posao u obrani. Uzima to energije, ali igramo za Hrvatsku, moramo izdržati i slušati trenera. Sutra ćemo morati isto pripaziti, imaju jako dobre igrače prema naprijed i samo kao ekipa možemo pobijediti.

Ryan Giggs i Gareth Bale znaju tko dolazi. Moćna Hrvatska i viceprvak svijeta.

- Cijenimo što dvije veličine kao Giggs i Bale govore o nama. To znači da smo dobri. Mi smo Hrvatska, imamo top igrače i moramo svaku utakmicu pobijediti. Ne možemo se zadovoljiti samo s bodom. Znamo naš mentalitet, kad kalkuliramo uvijek završi loše tako da sutra idemo na pobjedu i riješimo pitanje plasmana.

Glavno ime Walesa je zvijezda Real Madrida Gareth Bale. U našem posljednjem okršaju nije bio na razini, no sada je sve bolji.

- Bale u Osijeku nije bio u najboljoj formi i to nam je olakšalo put do pobjede. Sada je u dobroj formi, diže se iz dana u dan. Ali nije samo on, ima tu još kvalitetnih igrača. Moramo ih zaustaviti kao ekipa.

Ivan Perišić se zatim ustao i napustio press konferenciju, a riječ je preuzeo izbornik Zlatko Dalić.

- Nismo još sve složili, ali svjesni smo da moramo nekoga odmoriti. Bili smo u maksimalnom naporu u Splitu i moramo voditi računa da se ne ponovi ono od zadnji put - rekao je Dalić aludirajući na utakmicu s Azerbajdžanom.

- Naš veliki respekt za Wales jer smo u Osijeku imali puno problema i teško smo dobili tu utakmicu. Svjesni smo da im igra jedino pobjeda da bi ostali u borbi za prvo i drugo mjesto. Momčad koja ima Balea u ekipi je momčad za respekt, ali nije on sam. Imat ćemo problema s mladim brzim igračima kao što je James.

'Ne znamo igrati bunker'

- Nema potrebe da mi išta srljamo sutra. Nemamo s te strane pritisak. Ali opet, ne znamo igrati bunker. Imamo kvalitetne igrače i ne mogu to tražiti od njih. Zato ćemo morati biti strpljivi i sutra će biti jako važna obrana. Ako odigramo obranu jako dobro imat ćemo šanse prema naprijed. Ne možemo očekivati da ćemo na njihovom punom stadionu imati potpunu dominaciju. Oni su protivnik koji izaziva respekt i moramo biti dobri u fazi obrane ako želimo pobijediti.

Sutra nam je prva šansa za plasman na Euro. Imamo dvije meč lopte, ali lijepo bi bilo iskoristiti prvu. Ipak, izbornik je ostao smiren i skinuo pritisak sa svojih igrača.

- Vjerujem da ćemo se do sutra uspjeti odmoriti i napraviti analizu protivnika. Bilo bi olakšanje za nas da sutra to riješimo, ali nećemo si stvarati pritisak. Imamo dvije meč lopte, sutra je već prva i što je najvažnije treba uzeti prvu i riješiti pitanje kvalifikacija. Da nemamo briga. To bi za nas bilo zgodno, ali ne pita se samo nas. I Wales je tu i njima je ovo meč lopta.

Nije htio govoriti tko će igrati, ali otkrio je koliko će promjena biti.

- Neće biti puno promjena. Brozović koji ne može i eventualno još dvije promjene. I to u napadu, obranu nećemo mijenjati.