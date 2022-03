Neće pa neće: Vlašić promašio ogromnu šansu protiv Seville

Nogometaši Seville pobijedili su na svom Sanchez Pizjuanu West Ham s minimalnih 1-0 u prvom susretu osmine finala Europske lige.

Ivan Rakitić trebao je početi od prve minute, ali na zagrijavanju je osjetio zatezanje mišića pa je otpao i cijeli susret odgledao s klupe. No, zaigrao je jedan drugi Hrvat.

Nikola Vlašić krenuo je od prve minute i dobio priliku da navijačima pokaže da zaslužuje nositi dres West Hama. Nije ni danas oduševio. Promašio je stopostotnu šansu, a osim toga je bio u potpunosti nevidljiv. Imao je tek 18 dodira s loptom. Ako ništa, barem je drugu utakmicu zaredom počeo od prve minute što znači kako ga Moyes želi 'oživjeti'.

U 12. minuti bio je u šah-mat poziciji. Nalazio se sam ispred golmana Seville, mogao je popiti kavu i pitati ga gdje da mu puca, ali hrvatski nogometaš je glavom pucao ravno u Bounoua. Na odbijanac je naletio Michail Antonio, no pogodio je Vlašića.

U 30. minuti krasno je pucao s 20 metara u donji desni kut, ali golman Seville je to skinuo. Vlašić je mogao postati junak svoje momčadi, no Moyes ga je opet prvog izvadio. Uz to je i najgore ocijenjeni igrač utakmice.

Njegovi promašaji obili su se o glavu West Hamu. Sevilla je dominirala gotovo cijeli susret, ispalila čak 22 udarca, a slavodobitan bio je onaj iz 60. minute kada je Munir zabio za 1-0 na asistenciju Acune. Uzvratna se utakmica igra u Londonu 17. ožujka.

Vlašić je igrač neupitne klase. To je pokazivao u Hajduku, CSKA Moskvi i hrvatskoj reprezentaciji. No, očito Premier liga nije za njega. Nije se snašao ni kada je bio u Evertonu, a muči se i u West Hamu.

Činjenica jest da je Vlašić tehnički vrlo potkovan igrač, koji je jak na nogama i vrlo kreativan prema naprijed što bi eventualno dalo naslutiti kako mu stil igre engleske lige nije sjeo najbolje. Ove sezone odigrao je 24 utakmice u svim natjecanjima, uz mizeran učinak. Zabio je gol i jednom asistirao. Za razliku od siječnja i veljače kada je skupljao mrvice, sada barem igra i ulazi u šanse. No, lopta nikako da uđe u mrežu.

Znamo o kakvom klasnom igraču je riječ. Nadamo se da će mu uskoro svanuti sunce u Londonu. A nada se i West Ham koji ga je platio 30 milijuna eura, a pogotovo David Moyes koji jako puno očekuje od njega i treba ga u završnici sezone.