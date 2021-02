Dinamo danas od 18.55 sati gostuje kod Krasnodara u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige, a mi smo za Vas u redakciju doveli bivšeg igrača 'modrih' Ivicu Vrdoljaka (37) za analizu današnje utakmice i općenito kluba iz Maksimira.

Zadnji vezni je u Dinamo stigao iz Kranjčevićeve u ljeto 2007. za milijun eura i odigrao 106 utakmica za 'modre' u kojima je zabio devet golova i namjestio šest golova prije nego što se priključio varšavskoj Legiji.

Što radiš otkada si se prestao baviti nogometom?

- Otkad sam se prestao baviti profesionalnim nogometom prije nekoliko godina sam se priključio agenciji koja se brinula o mojoj karijeri - "Soccer Eleven". Dobro sam se snašao. Nikad u životu nisam kukao, uvijek sam išao naprijed tako da čak i ovo teško vrijeme kada ima malo posla nema se što kukati.

Kako bi okarakterizirao večerašnju utakmicu?

- Utakmica je sigurno povijesna rezultatski, ali neće sigurno padati glave ako Dinamo ne prođe dalje. Baš zbog toga vidim Dinamovu priliku i vjerujem da će ponovno pokazati kvalitetu na europskoj sceni.

Kako ti se sviđa današnji Dinamo i što bi ti mijenjao?

- Ne bih se htio praviti pametan. Testovi se rade svakoga tjedna što može trenerima iskomplicirati planove. Vjerujem da je Dinamo i ove sezone najkvalitetnija momčad lige i da će ju osvojiti, iako puno riječi hvale za Osijek i Bjelicu. Dinamo je napravio savršen rezultat u grupi Europske lige, malo je iskočio iz kolosijeka na domaćoj sceni, ali je evo opet u derbiju s Osijekom pobijedio i pokazao da je još uvijek glavni favorit za osvajanje titule.

Zašto tvoja generacija nije uspjela ono što 'ovaj' Dinamo uspio?

- Mi smo tada također imali vrhunsku momčad. Ali, eto, tako se potrefilo. Nismo donijeli neke dobre odluke u važnim trenutcima i što je tu je. Dečkima svaka čast za prezimljavanje u Europi.

Kako komentiraš tako 'lagan' prolazak skupine?

- To jesu dobre momčadi (op.a CSKA Moskva, Wolfsberger, Feyenoord), ali nije veliko iznenađenje što je Dinamo prošao tu skupinu. Dinamo je igrao na visokom nivou od prve do zadnje utakmice, ali su svakako su nas iznenadili načinom na koji su došli do prolaza.

Što misliš o igri Dinama u ovoj sezoni?

- Specifična je sezona, teško je to proanalizirati. Pokazali su da su ranjivi, da moraju biti oprezni, ali i da mogu pobijediti baš svakoga.

Jesi li pratio Dinamovog protivnika?

- Nisam previše pratio Krasnodar, ali gledao sam ih malo u Ligi prvaka. Mislim baš utakmicu sa Sevillom i dobro su izgledali. Gledao sam ih u prijateljskoj utakmici protiv Legije (0-0) i nisu me impresionirali. Poljaci su bili bolji, ali naravno to ne mora biti pokazatelj realnog stanja. Dinamo je u natjecateljskom ritmu i to će mu biti prednost, ali ni to ne mora ništa značiti. Naprimjer, mogu baš zbog svježine Rusi odigrati odličnu utakmicu ili ako se netko želi posebno pokazati treneru.

Dinamo će danas igrati na -13, ali na prirodnoj travi.

- Mislim da sam jednom igrao u takvim uvjetima, iako se ne sjećam baš najbolje. Treba se prilagoditi, svima su jednaki uvjeti, a tu je i utakmica u Zagrebu tako da tu nitko nema prednost.

Koga bi istaknuo kao najvažnijeg igrača Dinama?

- Bruno Petković je važan za svaku utakmici i vidi se da suigrači imaju povjerenja u njega. Iako statistički na razini kakvu očekujemo od njega, Bruno je po meni najbolji igrač HNL-a. On će uvijek dati sto posto. Njegovo zadržavanje lopte dopušta igračima Dinama 'selidbu' na suparničku polovicu.

Ima li Dinamo dovoljno iskustva i kako će se danas postaviti na terenu?

- U Dinamu je igrača sa velikim brojem europskih utakmica. Znaju kako se postaviti i igrati na rezultat. Vjerujem da to može biti samo plus. Ne vjerujem da će se Dinamo defenzivno postaviti jer oni nisu takva momčad, jedino ako ih Krasnodar svojom igrom primora na takvo što.

Kako komentiraš odrađeni prijelazni rok na Maksimiru?

- Cijenio sam Ristovskog dok je igrao u Rijeci, pratio sam ga u i Sportingu. To je jedan kvalitetan igrač i Dinamo je s njim sigurno pogodio. Ako će igrati kao u Rijeci za Dinamo će on biti 'top' pojačanje. Doveli su puno mladih pojačanja što možda znači da se na ljeto spremaju inozemni transferi. Iako je važno imati 'široku' igrače se ne smije nagomilavati jer u slučaju upražnjenog kalendara puno njih neće dobiti priliku. Naravno, Dinamo ne smije i ne razmišlja tako, već svake sezone žele izboriti Europu, osvojiti ligu i kup...

Kakav rezultat prognoziraš na večerašnjoj utakmici?

- Volio bi da Dinamo barem zabije gol, u najgorem slučaju remi 1-1, poraz nikako, a pobjeda vrhunska.

Tko će biti junak susreta?

- Petković ili Oršić, Ademi neka bude u sljedećoj - zaključio je Vrdoljak