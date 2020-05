'Nećemo raditi što i Srbi, SP i EP igrat ćemo s najboljima'

Nogomet, košarka, rukomet, tenis, atletika, odbojka, Formula 1... Možemo unedogled, ali gotovo da nema sporta koji ne zbraja štetu koju je uzrokovala ova, nasreću sad polagano jenjavajuća, pošast korona virusa.

Međutim, postoji jedan sport za koji tvrdimo da iz ovoga može izvući korist koja bi mogla ispasti, a tome se, iskreno, i nadamo, možda i prekretnica za budućnost. U Hrvata je on i najtrofejniji kolektivni sport; jasno, riječ je o vaterpolu.

Na što točno ciljamo? Godinama sami akteri, što oni u bazenu, što oni pokraj, zazivaju da se vaterpolo igra ljeti, na otvorenom, na bazenima, oni koji ih imaju uz more, još bolje. Uglavnom, tamo za što je i stvoren. Ne samo velika natjecanja, već državna prvenstva, klupska sezona. Pa, evo prilike! Hrvatsko vaterpolsko prvenstvo igrat će se, konačno, usred ljeta, počevši od 24. lipnja pa, takav je plan, najkasnije do 1. kolovoza.

- Mislim da bi to bila pobjeda vaterpola - reći će nam na tu temu izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

Novi ugovor u kolovozu

S obzirom na otkazana velika natjecanja i kasniji početak sezone nego je to slučaj s ostalim ekipnim sportovima, vaterpolo nije u kalendarskoj žurbi i raskoraku. Otvoreni bazeni na Kantridi, Crnici, Zvončacu, pa nešto zatvorenijem Gružu ili onom Mladosti uz rijeku Savu bili bi najbolja, a opet najjeftinija promocija vaterpola. Slika koja mora mamiti i, vrlo važno, slika za koju ne treba financijski ništa izdvajati, već je samo iskoristiti. Jug, primjerice, uspije li riješiti organizacijske prepreke, može zaigrati i u morskom bazenu u Portu u kojemu se već godinama stvara nezaboravna kulisa Divlje lige. Tko to može platiti?

- I ja priželjkujem da se igra ljeti, da bazeni budu puni popravi li se još ova situacija za mjesec dana. Budimo optimistični da će i biti tako. Vaterpolo je ipak ljetni sport.

Naravno, sve će, kako je i izbornik naglasio, imati puni smisao dopusti li se i gledateljima ulazak na tribine, no sve nekako ide u tom smjeru. Naš bivši reprezentativac Ivan Buljubašić nedavno je vaterpolo u Hrvatskoj usporedio s hokejom u Kanadi, odnosno nešto što jedan turist mora vidjeti. doživjeti kada je već tamo. Dodatan plus cijele priče jest i što vaterpolo u nadolazećem periodu neće imati veliku konkurenciju izuzev HNL-a. Košarka, rukomet, odbojka... Ništa neće zauzimati televizijski i medijski prostor.

A prije nego klubovi opet zapjene svoje bazene, isto će nešto ranije u Gružu učiniti reprezentacija koju je upravo korona virus tamo još sredinom ožujka raspustio u jeku priprema za predolimpijski kvalifikacijski turnir u Rotterdamu.

- Dogovorili smo prvo zajedničko okupljanje u Dubrovniku od 10. do 14. lipnja. Vidjet ćemo u kakvom su igrači stanju i da osobno porazgovaram s igračima koji su se možda planirali nakon Tokija oprostiti od reprezentacije.

Njihova imena nisu tajna, godine ih otkrivaju iako je sam sebe još prošlog ljeta u Gwangjuu otkrio kapetan Andro Bušlje. Njemu je 34, a drugom - Xaviju Garciji - 36.

- Sada se sve pomaklo za još godinu dana, moram vidjeti koje su njihove želje i postoji li strast i želja. Nekim igračima istekli su ugovori, nemaju ugovore i nastojat ćemo im organizirati rad tijekom cijelog ljeta.

Kada smo već kod teme ugovora, i izbornik je jedan od onih čiji uskoro istječe. Do nas je stigla informacija da se Upravni odbor složio da dobijete novi, za još jedan olimpijski ciklus, sve do ljeta 2024. godine.

- Ne mogu to još potvrditi jer sve mora amenovati Skupština u kolovozu. To je procedura. Međutim, želja postoji, razgovarao sam i s predsjednikom Saveza Drnasinom i dopredsjednikom Bukićem, oni žele nastavak suradnje, kao i ja.

U prijevodu, prepreka za nastavak Tuckove ere na klupi nema. Već je sada s osmogodišnjim stažom najdugovječniji izbornik Barakuda koje je preuzeo od Ratka Rudića nakon Olimpijskih igara 2012. godine. Rudića, koji je sedam godina u nizu bio glavni i odgovorni, pak, pretekao je još lani i na listi najuspješnijeg i na obje će mu još malo pobjeći. S obzirom da je RR nedavno završio svoju trenersku priču, pitanje je tko bi Tucka uopće mogao stići. No, to sad nije ni važno koliko je da se veličini kakva je Ratko upriliči isto takav oproštaj.

- Krajem ljeta planiramo utakmicu Hrvatska - Svijet i to nam je sada aktualno. Planiramo da se utakmica igra na onom bazenu na kojemu je i on počeo, Jadranovom u Splitu na Zvončacu. Želimo da to bude pravi oproštaj.

Znamo da je još uvijek to dosta daleko, više od dvije godine, ali malo ispipavanje ne škodi. Zbog pomicanja Olimpijskih igara pomaknulo se i Svjetsko prvenstvo u japanskoj Fukuoki za svibanj 2022. godine. Termin Europskog prvenstva u Splitu zasad ostaje isti - sredina srpnja - što znači da će se u dva mjeseca, čak i manje, održati dva velika natjecanja.

Najveća perspektiva

- Izvjesno je da će tako biti. Međutim, mi bismo pomaknuli Euro u Splitu za kraj osmog i već smo napravili zamolbu koju ćemo poslati LEN-u da se to i dogodi.

Mjesec dana, ovisno o stajalištu, može biti i ne mora velika razlika za vremensko razdoblje koje će proći između dva natjecanja. Pitali smo izbornika postoji li opcija po kojoj bi, stoga, u Fukuoku poslao, recimo to tako, malo mlađu reprezentaciju, a onu najbolju ostavio s teretom manje na leđima uoči domaćeg Eura. Srpski izbornik Dejan Savić, primjerice, baš je to napravio lani u Gwangjuu; svoje glavne, ujedno i starije igrače nije vodio u Južnu Koreju, već ih je štedio za Olimpijske igre te svjesno, zapravo, i smanjio rezultatske ciljeve koji su kod naših susjeda uvijek bili najveći. Igre koje se, eto, neće održati ove godine.

- Mi to nećemo raditi sigurno. Ispast će na kraju tri mjeseca između dva turnira i mislim da je to dovoljno vremena za odmor. Euro će nam biti najvažnije natjecanje, ali naravno da nećemo zanemariti SP koji je vrh.

Vrh na kojem bi Hrvatska trebala ostati i u godinama koje dolaze.

- Već sam rekao da smo jedna od rijetkih reprezentacija koja ima fenomenalnu sliku za budućnost. S gro sadašnje ekipe nastavit ćemo novi ciklus i radit ćemo male izmjene. Imamo dvojicu opterećenu godinama, Bušlju i Xavija, da, nije daleko ni Maro Joković. Oni jesu stožerni i njih će biti teško nadoknaditi, no nadamo se da će prva dvojica uspjeti izgurati do Splita. Mislim da nijedna reprezentacija nema takvu perspektivu.

Ne želeći previše protuargumentirati izborniku, mislimo da isto za sebe tvrde i Španjolci, Grci, pa i Mađari... Španjolska je već napravila smjenu generacija u kojoj su Munarriz, Granados i Tahull već formirani igrači i tek ulaze u najbolje godine, dok Grci dominiraju u mlađim kategorijama, a glavni igrač Fountoulis ima sigurno još cijeli olimpijski ciklus ispred sebe, kao i Gounas te centri Mourikis i Kolomvos. Tu su još nešto mlađi Vlachopoulos, Genidounias, Dervisis, pa tek Jugov Papanastasiou...

- Istina, ali mislim da Španjolska bez Perronea i golmana Lopeza neće biti ništa. Oko Perronea se sve vrti, a sjetimo se samo što nam je radio Lopez u zadnjim utakmicama. A Grci mislim da su imali svoj zenit 2015. kada su u Kazanju osvojili medalju nakon deset godina.