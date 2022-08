Nećeš, razbojniče: Htjeli su opljačkati srpskog nogometaša, on ih udario šakom pa pobjegao

Bila je to mirna i vruća ljetna večer. Srpski nogometaš Dušan Tadić vraćao se doma nakon izlaska, izašao je iz automobila i krenuo prema ulaznim vratima svoje kuće, a kad ono šok. Ispred njega pojavila su se dva naoružana muškarca s kacigama na glavi. Njihova misija bila je jasna. Opustošiti ga.

Tadić je shvatio što ga čeka pa je pokušao pobjeći, no naoružani dvojac ga je prestigao. Došlo je do kraćeg sukoba, pokušali su ga opljačkati, ali uspio je uzvratiti jednome od njih te ga udariti šakom kroz otvoreni vizir. To mu je dalo vremena da da petama vjetra. Otrčao je do kafića gdje se sakrio, a lopovi su praznih ruku pobjegli.

Tu informaciju donio je nizozemski De Telegraaf, a sve se dogodilo u Amsterdamu 28. srpnja malo iza ponoći. Kapetan Srbije je nekoliko dana kasnije igrao za Ajax protiv PSV-a u nizozemskom Superkupu, a na malo ispod zgloba lijeve ruke nosio je zavoj na lijevoj podlaktici.

Obzirom na njihove namjere, nogometaš Ajaxa prošao je praktički bez posljedica. Nogometaši su zbog slave i pozamašnih primanja redovito na vrhu popisa raznih lopova, a to je pogotovo prisutno u Nizozemskoj.

Pljačkaši su prije nekoliko mjeseci vezali suprugu i troje djece napadača PSV-a Erana Zahavija, žrtve pljačke bili su Steve Bergwijn i Siem de Jong, a već jednom pokušali su opljačkati Tadića. Jedne večeri, kada njega nije bilo doma, lopovi su zvonili i kucali na vrata njegove kuće, predstavljajući se kao dostavljači pizze. Kod kuće je bila njegova supruga i djeca, ali srećom, nisu otvorili vrata pa je sve prošlo bez posljedica.

