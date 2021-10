Strašan talent, ali nikada do kraja izbrušen. Neymaru je tek 29 godina, ali u karijeri nije ni približno napravio onoliko koliko se očekivalo od njega.

Kritike na njegov račun posebno su izražene ove sezone. Brazilac je daleko od svojih najboljih izdanja, zabio je tek jedan gol u osam utakmica. Na terenu izgleda nemoćno, gestikuliranja prema suigračima, sucu, pretjerano simuliranje, dio su njegovog ovosezonskog programa. I to sve u trenucima dok PSG ima najjači tercet na svijetu koji predvode Mbappé, Messi i on.

Što se događa s Neymarom? Navijači mu predbacuju da nije u potpunosti fokusiran na nogomet i da ga je noćni život odvukao od posla koji ga hrani. No, Brazilac se ne slaže s tim. U intervjuu za brazilski YouTube kanal “Fui Clear???' otkrio je svoju stranu priče.

- Ljudi stalno pokazuju nepoštovanje kad govore: ‘Neymar ne pazi na sebe, Neymar ovo, Neymar ono’. Kako sam onda opstao 12 godina na najvišoj razini nogometa ako ne pazim na sebe? To nitko ne pita. Naravno da pazim na sebe. Imam svog fizioterapeuta i osobnog trenera koji su sa mnom gotovo 24 sata. Zašto mislite da su tu, da ne radimo ništa? - ljutito se pita brazilski nogometaš.

Bez obzira što to nije u skladu sa sportskim životom, ne libi se priznati da voli noćni život i izlaske, no tvrdi da je to samo u slučaju kada nema trening. Uz to kaže kako ga iz takta izbace ljudi koji komentiraju njegov privatni život izvan nogometa.

- Izlazim kad mogu. Volim izaći kad znam da sljedećeg dana nemam trening. Neću prestati s izlascima. U čemu je problem? Odgovaram za ono što radim na terenu, ne za ono što se događa van terena.

Što se tiče izlazaka, Brazilac je najkreativniji kada je riječ o rođendanu njegove sestre Raffaelle koji spada na 11. ožujak. Bilo ozljeda, bilo suspenzija, Neymar se uvijek dobro snađe.

Od 2014. do 2019. godine ni PSG ni Barcelona nisu mogli računati na Brazilca na utakmicama oko tog datuma. Krajem veljače tereni u Francuskoj su osobito neravni pa je uganuće gležnja neizbježno, a ako se slučajno ne ozlijedi, neka pauza zbog akumuliranih žutih kartona ili direktnog crvenog neće škoditi. I sve to kako bi otišao na sestrin rođendan. No i kada nije njezin rođendan, naći će on način za partijanje.

Prošle godine ozlijedio se nekoliko tjedana uoči božićnih blagdana pa je potom brže-bolje odjurio u Brazil gdje se od ozljede oporavljao - partijanjem. Tulum je trajao nekoliko dana u njegovoj vili u Rio de Janeiru, a Brazilac je čak izgradio podzemni disko sa zvučnom izolacijom kako ne bi smetao susjedima.

Mnogi smatraju kako zbog raskalašenog života pati njegova forma. No, on tvrdi da na terenu uvijek daje sve od sebe i želi pobjedu. Ipak, priznao je kako se i njemu znala potkrasti pogreška.

- Griješio sam jako puno puta, da sam mogao promijeniti neke stvari, očito bih zauzeo druge stavove. Ali kako vrijeme odmiče, tako postajemo zreliji, to ne znači da je s 30 godina sve praktički savršeno - kazao je on.

Bez obzira na brojne natpise u medijima o narušenom odnosu PSG-ovih zvijezda, on tvrdi kako je atmosfera sjajna.

- Imamo sjajnu momčad i možemo otići daleko. Ali moramo igrati kao momčad i ginuti jedan za drugoga. Sve više se upoznajemo i imamo sve da osvajamo trofeje - priznao je Neymar.