Još su svježe rane od subotnjeg debakla u kvalifikacijama za OI. Predsjednik stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa upire prstom u izbornika Veljka Mršića s pričom kako je napravio košarkaško samoubojstvo, Mršić govori kako su kvalifikacije bile bonus natjecanje i prilika za okupljanje reprezentacije bez obzira što je Vlada u njih ulupala 20 milijuna kuna.

Krivac se i dalje traži, nitko ne želi preuzeti odgovornost za još jedan debakl hrvatske košarke usred Splita. No, obzirom na Rađine izjave, čini se kako bi najveći ceh mogao platiti upravo izbornik Mršić.

- Svi smo gledali istu utakmicu i mislim da je posve iluzorno dalje razglabati o tome. Ono što mene smeta jest da se Veljko Mršić niti jednom nakon te utakmice nije pogledao u ogledalo i kazao, "možda sam i ja to nešto zaje*ao". Ne, on govori o tome kako je to bila naša najbolja utakmica. Imao je potpunu autonomnost, nitko mu se nije miješao u posao, osim nekih sugestija, koje se ionako nisu prihvaćale. I meni doista nije jasno kako su sve tri reprezentacija protiv kojih smo igrali, dakle, Brazil, Tunis i Njemačka bile agresivnije od nas. Shvaćam ja da je Babo došao dva dana prije turnira, Žižić sedam, Hezonja deset, znam da je to sve jako teško uigrati, ali postoje neki principi. Ne, nije mi jasno da nije bilo agresivnosti, ali ne bih se volio niti prepucavati s Mršićem preko novina, jer to nema smisla. Problemi su, nadalje, puno dublji. Generalno, to je ta ABA liga, to je natjecanje tko ima više para i tko će kupiti više stranaca od najboljih, Partizana, Zvezde, Budućnosti, Cedevite Olimpije. I onda se igrači ne mogu razvijati, tu sve umire. Evo, niti Srbi nisu na Igrama - kazao je Rađa za Sportske novosti i još jednom prozvao Mršića. Pa je nakon svega pitanje koliko dugo će još biti izbornik.

Dino tvrdi kako on nije taj koji određuje tko će biti izbornik već se sve donosi na kolektivnoj razini.

- Nisam ih ja imenovao, nisam ja nikakav Hitler u Savezu. Mi sjednemo zajedno za stol, izoliramo neka imena, pa onda ja krenem u razgovore. Dobiješ neke odbijenice, pa dođeš do izbora koji imaš. Jesmo li u svemu tome griješili? Jesmo. Opet, je li normalno da šansu daš svojem treneru? Ja sam uvijek za to. Što smo, ne znam, trebali postaviti Novosela sa 83 godine na klupu?

I naravno, opet pitanje stranca. Prije samo dvije godine je Shane Larkin, jedan od najboljih košarkaša u Europi, htio igrati za Hrvatsku. Igrač Efesa došao je na tu ideju u razgovoru s hrvatskim košarkašem i klupskim suigračem Krunoslavom Simonom. HKS je bez razmišljanja sasjekao u korijenu pomisao da bi Larkin mogao zaigrati za Hrvatsku. Unatoč tomu što Hrvatska, osim Roka Ukića koji je već pred mirovinom i daleko je od svojih najboljih dana, nema na vidiku kvalitetnog i vrhunskog playa koji bi nas nosio u budućnosti, dužnosnici HKS-a su se sa zgražanjem odnosili na mogućnost angažmana stranca. Jedan od najvećih kritičara te ideje bio je upravo Rađa.

- Moj stav oko stranca se neće promijeniti. Svi misle da ja tu donosim neke samostalne odluke, ali mi smo uvijek funkcionirali na način da ako se većina složi, ja se priklonim toj većini, tako će biti i po ovom pitanju. Sve je to timski posao. No, u svakom razgovoru oko stranca ja ću imati isti argument. Larkin je prema onome što ja znam koštao Tursku dva milijuna, dolara ili eura, sasvim svejedno. I što su Turci napravili? Evo, čovjek im nije igrao sad na kvalifikacijama za Igre, od nas su izgubili s njim u onim kvalifikacijama za Eurobasket. Koja je jamstvo kad to nekome igraču daš putovnicu da će se on pojavljivati? Zamislite, recimo, da smo mi doveli Larkina, dali mu dva milijuna i da se on onda nije pojavio u Splitu na kvalifikacijama. Znate tko bi bio kriv? Mi. Stojko i Dino. Prozivali bi nas koliko smo mu love dali, koliko smo potrošili - kaže Rađa.

Nakon debakla i silnih kritika, hoće li Stojko Vranković uopće ostati na čelu Saveza?

- Ja sam mu rekao svoje mišljenje, ja sam ga nagovarao kad je dolazio na ovu poziciju, sada na to nemam pravo. Mislim da Stojko treba ostati, bez obzira što znam koliko je sada sve skupa ovo teško.