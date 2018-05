Nekad su bili u samom vrhu, a nakon RG-a ispast će van 150

Teške dane u karijeri proživljavaju Andy Murray (31) i Stanislas Wawrinka (33). Iako su još prije godinu dana bili u samom vrhu teniske ljestvice, nakon Roland Garrosa će obojica biti izvan 150 najboljih na listi.

Murray je još u kolovozu prošle godine bio broj jedan, no ozljeda kuka udaljila ga je od teniskih terena. Pokušao se vratiti na US Openu, ali na kraju je shvatio da je operacija jedino rješenje. Britanac bi se trebao vratiti u dijelu sezone na travi, koji će dočekati na 157. mjestu.

Još veći pad doživjet će Stan Wawrinka, bivši treći tenisač svijeta. Njegovo koljeno popustilo je na Wimbledonu prošle sezone. Švicarac je odigrao nekoliko mečeva ove godine, bez većeg uspjeha. U prvom kolu Roland Garrosa izbacio ga je Španjolac Guillermo Garcia Lopez, a kako je prošle godine bio u finalu, očekuje ga pad na 257. poziciju.

Stan Wawrinka knocked out in the opening round of RG by Guillermo Garcia-Lopez in 5 sets.



As a result Wawrinka will drop out of the Top 250 in the ATP rankings. Tough times for the Stanimal. 😭 pic.twitter.com/n2TP4uJhjR