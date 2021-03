Ferdo Milin novi je član stručnog stožera Dinamove prve momčadi. Bivši izbornik hrvatske U-19 reprezentacije asistirat će glavnom treneru Damiru Krznaru koji ga je pozvao da se priključi maksimirskoj struci.

Najveći dio svoje igračke karijere proveo je u rodnom Zadru, a kratko je nastupao i u dresu splitskog Hajduka. Rano se posvetio trenerskom pozivu, prvo u Zadru s kojim je potpisao povijesni rezultat i to upravo protiv Dinama na maksimirskom travnjaku. Milin je predvodio zadarsku momčad do velikog preokreta u osmini finala hrvatskog Kupa ujesen 2012. godine. Dinamo je vodio 2-0 sve do 83. minute nakon čega su gosti izjednačili, a u produžetku dohvatili i pobjedu.

Kasnije je bio izbornik hrvatske juniorske reprezentacije, vodio je kadetski i potom juniorski uzrast Ujedinjenih Arapskih Emirata kao i mladu momčad Al Nassra iz Dubaija.

- Krznar i ja u stalnom smo kontaktu već četiri, pet godina, u svakodnevnoj smo komunikaciji, razmjenjujemo mišljenja, ideje... To je naposljetku i dovelo do ove suradnje. Njegov me poziv jako ugodno iznenadio. Za mene je ovo novi izazov, novi korak u karijeri. Dinamo je institucija, a rezultati sve govore. Nije mala stvar raditi u europskom klubu. Iznimna mi je čast biti ovdje istaknuo je Milin koji je trenerskoj je karijeri prošao puno različitih faza, od samostalnog vođenja prve momčadi, izbornika mlađih uzrasta u reprezentaciji...

- U samom sam početku bio asistent u Zadru, zadužen za individualni rad gdje sam godinu i pol dana radio s darovitim igračima. Kasnije sam prihvatio poziv za izbornika U-19 reprezentacije, a iz tadašnjega kadra sad se u Dinamu nalaze Marijan Čabraja, Kristijan Jakić, Luka Ivanušec, Lovro Majer. I moji kolege ovdje, primjerice, znaju što sam još u to vrijeme govorio upravo o Jakićevim kvalitetama. Nakon toga sam preselio u UAE, vodio U-17 momčad i s tom generacijom ostao dvije i pol godine, dakle i u U-19 uzrastu. Zadnjih sam nekoliko mjeseci bio trener u Al Nassru u Dubaiju gdje me pozvao kolega Krunoslav Jurčić. Tamo sam radio s mladom momčadi.