'Neki igrači ne zaslužuju igrati za Hajduk. Igraju poluaktivno, kao da će se sve samo riješiti'

Zaista je teško objasniti što se dogodilo Hajduku u posljednjih mjesec dana. Od borbe za naslov prvaka do pet poraza u nizu prvi put nakon 1980. godine. Urušilo se sve na Poljudu što su gradili prethodnih godina, a samopouzdanje igrača je na nuli.

Vidjelo se to i u novom porazu od Osijeka (2-1) na praznom Poljudu. Splićani su u prvom dijelu izgledali bezvoljno i nezainteresirano. Pojedinci su djelovali kao da su već mislima na godišnjem odmoru i da utakmicu odrađuju radi reda. U nastavku je Hajduk proigrao ulaskom Ivana Perišića, ali suigrači su promašivali nemoguće.

Sezona iz snova postala je sezona iz pakla. Ovakvom formom i pristupom pitanje je hoće li uopće zadržati treće mjesto. Svi u klubu kao da jedva čekaju kraj sezone da se stabiliziraju i udahnu zrak nakon silnih šokova koji su ih pogodili. Lukša Jakobušić i Mislav Karoglan su otišli, za njima će na ljeto i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, a njegov nasljednik morat će provjetriti svlačionicu i dovesti nova imena koja će Hajduku dati dimenziju više. Na listi za odstrel je desetak igrača, pitanje je hoće li ostati Ivan Perišić...

Kako god bilo, neizvjesna je budućnost na Poljudu, a HRT-ov stručni komentator Vedran Ješe u emisiji Stadion ovako je vidio predstavu pojedinih igrača protiv Osijeka.

- Zabrinjava me energija koju su pokazali igrači Hajduka. Kod gola Matkovića to je poluaktivno vraćanje u obranu, dueli su kao da će se riješiti samo od sebe. Nogomet je kompleksan, mora se svih 11 primiti posla, ozbiljno trčati i igrati obranu. To se ne vidi kod Hajduka, to im fali. Nema veze što nema kvalitete, ali bar se trčalo prije. Ja sam igrao protiv Hajduka, neki kvalitetom nisu bili za Hajduk, ali su se bacali na glavu, trčali bez prestanka, nosila ih je publika i zaslužili su taj dres. Ovi neki igrači ne zaslužuju igrati za Hajduk.

Perišić je donio energiju i živost Hajduku, ali nije bilo pomoći. Njegovi suigrači su se ispromašivali.

- Čim je ušao promijenio je cijelu ekipu, odmah su igrači živnuli. Čudno mi je da nitko Brekala ne koristi na desnoj strani, igra cijeli život na lijevoj strani. Danas je dobro odigrao, čudi me da je rijetko u karijeri tamo igrao. Radi se o klasnom igraču, ali se utopio u sivilo. Mislio sam da će biti enormno pojačanje. Volio bih da ostane u Hajduku i sljedeće sezone.

Igrači s klupe digli su energiju, a to je žalosno da da igrači s klupe moraju dizati energiju. Ako ćeš očekivati da te Perišić vadi, onda nije dobro - rekao je Ješe.

Prokomentirao je i smjenu Lukše Jakobušića.

- Po meni to nije dobar potez. Oni svi imaju ugovor do ljeta pa ne znam što su s ovim mogli postići. Čudno je da su svi smijenjeni, tko god dođe, imat će probleme. Za mene je iznenađenje odlazak Jakobušića, napravio je dobar posao, dovodio je zvijezde, osvojio dva trofeja i pravio velike transfere, digao klub u marketinškom smislu.

A je li Mindaugas Nikoličius zaslužio pozitivnu ocjenu?

- Nikoličiusu zamjeram što je doveo strance koji nisu pojačanja. Hajduk mora vraćati svoja velika imena kao što su Livaja, Kalinić, Brekalo i puniti s mladim igračima iz akademije. Hajduk je osvajao naslove sa svojim igračima i s nekoliko kvalitetnih stranaca. Ovi igrači su preskupi, nemaju osjećaj u kojem klubu igraju niti se daju za taj klub pa mislim da taj dio nije dobro odradio. Treba mu skinuti kapu za velike igrače koje je doveo poput Livaje, Brekala, Kalinića - završio je Ješe.