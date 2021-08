Nadali su se dinamovci novom čudu, ali nije se dogodilo. Ligu prvaka niti ove sezone nećemo gledati na Maksimiru.

Razočaravajući je to epilog play-offa Lige prvaka nakon što Dinamo ni u uzvratnom susretu nije uspio zabiti gol Šerifu (0-0). Moldavci su tako obranili ogromnu prednost od 3-0 iz prve utakmice te tako se prvi put u povijesti plasirali u skupine Lige prvaka.

Dinamo je danas krenuo žestoko i na glavu od prve minute. Bio je agresivniji, brži, energičniji i moćniji nego u prošloj utakmici, no lopta nije htjela u mrežu. 'Modri' su zapravo svoju priliku prokockali u prvom susretu koji je bio katastrofalan. Takvu blijedu partiju bilo je teško nadoknaditi.

Dinamo nije uspio do Lige prvaka preko momčadi koja vrijedi 12 milijuna eura, no još poraznije je to što hrvatski prvak nije uspio zabiti gol Šerifu u dvije utakmice. S takvom partijom ni ne zaslužuješ Ligu prvaka.

- Čestitam Šerifu na Ligi prvaka, zasluženo su prošli, bili bolji u prvoj utakmici, u drugih 45 minuta u Tiraspolu su zaslužili, a mi izgubili šansu za prolazak u Ligu prvaka. Osjećaji su pomiješani, tuga zbog loše dionice u Tiraspolu, ponos zbog današnje utakmice, dali smo zadnji atom snage. Pokušavali smo i u 80. i u 82. minuti, imali pravi gard, čestitke igračima na htijenju, zalaganju i volji. Ne volim puno o sreći, ali danas nam je falio mali jezičac da jedna šansa uđe, možda bi si prilike za plasman dalje povećali. Došli smo do Europske lige, to je bio jedan od ciljeva, zadovoljni smo time. Ali, lijepo je kad je Dinamo tužan, a plasirali smo se u Europsku ligu. Znači, da želimo više, nadamo se da ćemo do toga doći sljdeće sezone - kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Dok su dinamovci priželjkivali čudo protiv Šerifa i veliki preokret, glavna tema u javnosti bio je Kristijan Jakić. Veznjak Dinama ima problema s gležnjem, no navodno je odbio trenirati dan uoči utakmice jer želi isforsirati transfer u Eintracht. Krznar ga je navodno zbog toga izbacio iz sastava, ali to nije htio komentirati.

- Ono što je bitno jest da je Jakić zadobio ozljedu protiv Lokomotive, nije nam mogao biti na dispoziciji za ovu utakmicu. Sve druge špekulacije ne bih komentirao, ne spadaju pod ovu temu. Radimo na završnim dogovorima oko stopera, to više nisu pregovori, već završni dogovori. Vjerujemo da će kroz dan-dva novo lice doći u Maksimir - rekao je Krznar.

Dinamo će tako svoj europski put nastaviti u Europskoj ligi, što i nije tako loše. Zarada je solidna, a šanse za nokaut fazu su puno veće. Ne moramo ni podsjećati na prošlu sezonu i četvrtfinale protiv Villarreala. No, prije Europske lige, 'modri' se moraju posvetiti HNL-u, a u nedjelju ih čeka veliki derbi protiv Osijeka.

- Osijek nam mora biti jaka poruka, bez obzira na današnju tugu i ponos. Misija Liga prvaka je završena, na krilima ovakve energije i zalaganja pripremamo Osijek, to je naša prva sljedeća utakmica, jedan pravi veliki derbi. Ademi će nam biti na raspolaganju za Osijek, s klupe ili od prve minute vidjet ćemo, ali na njega ćemo računati. Drugi odlasci osim Majera? Za sada ih nema...

Koliko je zadovoljan s dosadašnjih 13 utakmica u sezoni?

- S obzirom na sve poteškoće koje su nam se dogodile s ranim početkom sezone, kašnjenjem reprezentativaca... ne mogu reći da sam potpuno zadovoljan, ali ni potpuno nezadovoljan. Još smo u fazi uhodavanja automatizama, neki su trebali profunkcionirati, ali nisu. Nismo još ni kohezivni oko fizičke pripreme, bavimo se individualnom nadoknadom igrača koji su se kasnije priključivali. Činimo sve što možemo, ali su nam opet sad reprezentativci u pogonu. Bit ću direktan, ne nisam zadovoljan sa svime, ali nisam ni nezadovoljan. Moram istaknuti da ne bi bilo zabune, izuzetno sam zadovoljan stavom, htijenjem i željom svih igrača koji moraju još nešto odraditi. Njihovo je zalaganje veliko, oni stvarno žele puno, sve će doći na svoje mjesto.

Što je nedostajalo da se probije gusti blok Šerifa?

Puno je danas stvari bilo s kojima možemo biti zadovoljni. Nije lako sačuvati mrežu protiv momčadi koja je kao Šerif tako dobra u tranziciji, spriječili smo taj njihov kontranapad. Tri braniča i Mišić kao zadnji vezni su napravili sjajan posao. Prema naprijed smo imali dobru pripremu napada, iznenadili smo suparnika formacijom, oni nisu nalazili rješenja za Majera i Petkovića u međuprostorima. Faza završnice više ne može biti šablonizirana, oni su bili u gustom bloku, bilo ih je 5-6 u zadnjoj liniji. Dolazili smo u nekoliko situacija, ali na realizaciju ne možete utjecati. Nekada iz tri šanse zabijete četiri gola, danas smo ih stvorili puno, a nismo zabili niti jedan gol. Kombinirat ćemo formaciju s tri i četiri igrača u zadnjoj liniji, s tim da ni vezna ni napadačka linija neće uvijek biti kao danas - završio je Krznar.