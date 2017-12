Dobri duh kluba: Igrače WBA je slomila vijest o smrti maskote

Richard Eades 14 godina odijevao se kao maskota West Browmich Albiona, preminuo je nekoliko sati prije utakmice protiv Evertona, na Boxing Day, jednoj od najpoznatijih tradicija engleskog nogometa započetoj još 1860. godine.

WBA i Everton odigrali su bez golova na Boxing Day, a domaći igrači odali su počast čovjeku koji je kao maskota Albi uveseljavao navijače na tribinama gotovo desetljeće i pol.

Iza sebe je ostavio dvoje djece.

- Tako tužne vijesti. Moje misli su s njegovom obitelji - napisao je bivši branič West Bromwicha Paul Robinson.

So sad to just hear the news that Richard Eades #BaggieBird has sadly passed away 😭 my thoughts and prayers go out to his family at this difficult time 🙏🏻 @WBA #boingboing #wbafamily