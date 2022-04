Nekultura u proslavi: Kalinić je provocirao Dinamove navijače

Na svakakve načine nogometaši znaju slaviti golove, nažalost, nerijetko neke od proslava pređu granicu dobrog ukusa, pristojnosti i kućnog odgoja. Nešto slično napravio je branič Glasgow Rangersa protiv Crvene zvezde, kada je nakon gola išao provocirati navijače Zvezde, no kapetan škotske momčadi odmah je dotrčao do njega i prekinuo ga u provociranju. Tako to rade kapetani.

Na derbiju protiv Dinama Nikola Kalinić zabio je gol, donio Hajduku pobjedu i nadu u naslov. No nakon utakmice na fotografiji koju su objavile Hajdučke vijesti, a na kojoj je, kako piše Nikola Kalinić, vidi se kako napadač Hajduka provocira navijače Dinama.

Nije to neuobičajena proslava, takvih ima svugdje u svijetu, no daleko je od primjerene. Poštovanje protivnika i njegovih navijača elementarna je stvar sportske kulture.

Sasvim je u redu da nogometaš negodovanje protivničkih navijača iskoristi kao dodatnu motivaciju, no provociranje djela tribine koja navija za protivnika je u najmanju ruku bezobrazno. Uostalom, nerijetko takva ponašanja dovedu do eskalacije nasilja na tribinama, do nepotrebnih nereda za koji su krivi upravo igrači nepromišljenim potezima.

Primjer je Marko Livaja, koji je nakon gola na Rujevici, na vrlo sličan način provocirao navijače Rijeke. Uslijedili su nemiri navijača Rijeke koji su ga zasuli raznim predmeta. Srećom, niti jedan od tih predmeta nije ga pogodio.

No, jesu li ovakve provokacije zaista potrebne nakon utakmice u kojoj ste zabili gol, razveselili krcate tribine Poljuda, vratili nadu u naslov nakon 16 godina? Ne postaje li se heroj upravo zbog hrabrosti i odvažnosti, a ne zbog provociranja i bahatosti?

