Nema džabe ni u stare babe: Yamal počinje naplaćivati potpis

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Zanimljivo, mladi as Barcelone neće biti prvi u svijetu sporta koji to radi. Već godinama isto radi LeBron James u košarci, a s tom praksom je počeo i Lionel Messi čiji potpisani dres vrijedi najmanje 1000 američkih dolara

Lamine Yamal (18) trenutačno je jedna od najvećih zvijezdi u svijetu nogometa. Krilni igrač Barcelone ključan je igrač momčadi već dvije sezone, a u izboru za Zlatnu loptu završio je na drugom mjestu. Yamal je sada odlučio naplatiti svoju popularnost. 

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal 01:11
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Naime, Španjolac će početi naplaćivati svoje autograme, doznaje Mundo Deportivo iz klupskih izvora. I dalje će se fotografirati s navijačima, ali to više neće činiti besplatno. 

Dakako, neće Yamal osobno prodavati svoje autograme, već će to činiti specijalizirana stranica za kolekcionare i najzagriženije navijače. Njegovi autogrami više neće biti besplatni, a što ih bude manje - to će biti skuplji. 

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Ideja Yamalovih marketinških zastupnika je da se ograniči njegova dostupnost i da broj potpisanih autograma bude što manji kako bi oni bili što vrjedniji. 

Zanimljivo, mladi as Barcelone neće biti prvi u svijetu sporta koji to radi. Već godinama isto radi LeBron James u košarci, a s tom praksom je počeo i Lionel Messi čiji potpisani dres vrijedi najmanje 1000 američkih dolara. 

