Nema mjesta na tribinama, ali ima na brdu - navijači se snašli

Dok se neki klubovi čije su blagajne dupkom pune novca bore za tisuću gledatelja na tribini, fotografija iz Etiopije pokazuje koliko je neiskvarena ljubav navijača prema svom klubu.

U tamošnjem gradu Godnaru igrao se gradski derbi između momčadi Fasil Kenema i Bahir Der Kenemu. Momčad Fasil Kenema s velikih je 3-0 svladala protivnike, a lokalni stadion nije uspio primiti sve one koji su htjeli gledati derbi.

Stadion je bio premalen da bi svi navijači stali na njegove tribine pa se "višak" njih snašao i utakmicu gledao sa susjednog brda. Da, zaista. Popularni "Twins Derby" inače je odigran na stadionu Fasiledis koji može primiti 20.000 gledatelja, a izgrađen je 1960.

