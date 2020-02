Nema pojačanja ali tu su Jale, Stipe, Krek, Tekla i ostali mladi

Prošlo je 40 dana između dvije press konferencije Igora Tudora, one nastupne dan uoči Badnjaka, i ove druge uoči gostovanja u Varaždinu. U međuvremenu se Tudor povukao iz javnosti, posvetio se radu s momčadi i nije davao izjave. Uoči puta u Varaždin djelovao je kao zadovoljan i optimističan čovjek.

- Generalno sam zadovoljan i jedva čekam utakmicu u Varaždinu da vidimo kako će to izgledati protiv mog starog prijatelja Luke Bonačića – kazao je Tudor, a njegovo iščekivanje dijele i navijači Hajduka, koji jedva čekaju vidjeti što je to novi/stari trener posložio.

Novosti je puno, no ne onih kojima smo se svi skupa nadali. Od novih lica tu je tek stoper Nihad Mujakić te mladići iz B momčadi Leon Kreković, Jakov Blagaić i Lumardh Dellova. Sve ostalo su već poznata lica, s tim da su Dino Beširović, Oleksandar Svatok i Filip Bradarić otišli s Poljuda.

Po imenima gledano, nova momčad nije kvalitetnija od one jesenske, no to nimalo na zabrinjava Tudora, koji kaže da sve radi po planu i u dogovoru sa Stanićem i Kepčijom. Oni gledaju dugoročno...

- Ne sudite o našem radu po momčadi u proljeće, nego po onoj koju posložimo na ljeto – potvrdio je i Kepčija.

Prijelazni rok još uvijek traje, Hajduk i dalje traži pouzdanog napadača i stopera, a Tudor će se u međuvremenu krpati s onim što ima u svlačionici. Ako je vjerovati najavama, pripremnim utakmicama i onim što se radi na treninzima, u Varaždinu bi se na gol trebao vratiti Posavec, trojica u zadnjoj liniji, barem dok se ne oporave Simić i Vušković a Mujakić ne pohvata konce, trebali bi biti Ismajli, Vučur i Radić, a na bokovima Juranović i Jakoliš, Čolina je bio virozan i nije ni otputovao s momčadi u Varaždin.

Dva od tri mjesta u veznom redu čvrsto drže kapetan Caktaš i jedan od njegovih zamjenika Barry, kome Hajduk i na taj način želi pokazati koliko ga želi zadržati i nudi mu novi ugovor. Treći bi trebao biti Nejašmić, a tu su i Jurić i Jradi. U vršku napada do dolaska najavljenog pojačanja trebali bi igrati Jairo i Eduok, no ne bi bilo iznenađenje da ozbiljniju minutažu dobiju i Kreković, Teklić i Blagaić, kojima je Tudor davao dosta prostora u pripremnom razdoblju i koji su prilike iskoristili.

- Tražimo napadača no mišljenja sam da to mora biti pravi napadač, u protivnom radije nećemo dovesti nikoga – kazao je Tudor i dodao:

- Najbolji igrači su naši domaći igrači, Hajduk je tu uvijek imao kvalitetu, to je baza koja uvijek treba biti oslonac momčadi.

Kratkoročno gledano Hajduk se nije pojačao u ovom prijelaznom roku, no dugoročno gledano Ljubić, Radić, Vušković, Dellova, Nejašmić, Teklić, Blagajić, Kreković... veliki su potencijal koji zavrjeđuje i povjerenje i podršku.

- Uživam u radu, momci su fenomenalni, nisam nijednom podviknuo ili digao glas. Zadovoljan sam kako radi mali Jale, Krek je dao par golova u maloj minutaži, Stipe je odigrao cijele pripreme s jednom sitnom pogreškom, Tekla je isto dobar... . nabrajao je Tudor.

U novom sustavu i pod komandnom palicom Tudora, Hajduk bi na pogon domaće mladosti trebao igrati ofenzivnije i efikasnije, s puno više golova i pobjeda. Pogotovo na gostovanjima, na kojima je u jesenskom dijelu sezone, malo je reći, bio kriminalan. Tek jedna pobjeda, pet remija i tri poraza, uz gol razliku 9:9. Premalo za ambicije kluba koji želi do drugog mjesta i kvalifikacija za Ligu prvaka.

To naravno ostaje cilj sezone, premda Tudor to izravno nije potvrdio:

- Naš primarni cilj je da pokažemo ono što smo uvježbavali, a sve ostalo će doći samo po sebi, pa tako i golovi i pobjede. Želim Hajduk koji će igrati s puno ritma, puno trke, kretanja i intenziteta, ali s jasnim smjernicama..