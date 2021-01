Hrvatski nogometni savez uložio je osam milijuna kuna u VAR i naravno da neće trpjeti očite pogreške. A takve su bile na utakmicama Istre 1961 i Slaven Belupa i Dinama i Hajduka. U maksimirskom derbiju Mario Zebec nije dosudio i više nego očiti penal za Dinamo, nakon što je Simić srušio Majera. U redu, pogriješio je, no problem je što ni nakon pregleda VAR-a nije promijenio odluku. I zato će biti strogo kažnjen.

- Apsolutno je pogriješio. Pogreške su sastavni dio igre, no on je pogriješio i nakon pregleda VAR-a. Tko će tako griješiti, bit će sankcioniran - rekao nam je Ivan Novak, povjerenik za suđenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Oršić jutro nakon derbija

Sva tri suca, Mario Zebec, Marko Matoc i Igor Pajač suspendirani su do daljnjega. Što to znači?

- Ha, to može biti do kraja prvenstva. Pokušat ću nakon nekoliko kola s njima razgovarati, da vidim u kakvom su psihičkom stanju, to je put koji sam počeo primjenjivati. Nakon razgovora ću zaključiti jesu li spremni. Može se dogoditi da nakon nekoliko kola suspenziju sude Drugu HNL...

Kako prvenstvo odmiče bit će sve više pritisaka na suce, to je sasvim jasno, pogotovo jer se ove godine u borbu za naslov uključio i Osijek. Kako zaštititi suce?

- Pa najbolje će se zaštiti ako kvalitetno i dobro odrade posao. Radimo na tome da ih se psihički pripremi, evo prije 15 dana smo imali seminar...

Kazne, a kako saznajemo, bit će suspenzije do kraja prvenstva, su dosta rigorozne. Drugim riječima, HNS više neće trpjeti pogreške, upravo jer je previše novca uloženo u tehnologiju, da bi se tako zanemarivala.

- Ovo je jasna poruka i stojim iza nje, da nema popusta i privilegija za nikoga. Sve pogreške bit će sankcionirane, bez iznimaka, radi li se o sucima ili službenim osobama. Nema popusta za nikoga, tko će griješiti, bit će kažnjen - završio je Novak.