Nema Rodrija? Nema problema! Engleski stručnjak hvali Matea

Manchester City pobijedio je Chelsea 2-0 na otvaranju Premiershipa, a izgledali su bolje nego što se nadao i sam Pep Guardiola. Krasan je gol za potvrdu slavlja zabio hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić (30), a ne samo golom, već i nastupom na utakmici oduševio je stručnog suradnika i bivšeg nogometaša engleskog BBC-ja Dannyja Murphyja.

Na utakmici je 'građanima' nedostajao ponajbolji veznjak svijeta, Španjolac Rodri (28), a na njegovo je mjesto postavljen Kovačić.

- Izgledalo je kao da je to kora od banane na kojoj bi se Mateo mogao poskliznuti, ali to nije bio slučaj, dapače. Hrvat je odigrao odlično i još zabio gol, a moralo mu je to dati zadovoljštinu pri povratku na Stamford Bridge jer su prošle godine doveli mlađe igrače da ga zamijene - napisao je Murphy.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Teško je zamisliti da će netko odrađivati stvari besprijekorno kao Rodri, ali kako piše engleski kolega, Mateo je bio na jako dobrom putu. Dobro je probijao linije i odigravao lopte prema napadu, a 'građanima' uopće nije nedostajao Španjolac.

Igrao je Mateo nešto dublje nego što to inače radi, ali je odlično odradio obrambene zadatke, kao i one u napadu.

- Jako se dobro prilagodio, ne bi me čudilo ako ćemo Hrvata gledati na tom mjestu i još koji put ove sezone. Pitanje je želi li City tražiti zamjenu za Rodrija na tržištu, nekoga tko će moći odigrati kad on neće biti tu, ili će Kovačić biti spreman sjediti na klupi i čekati kad Rodri neće biti dostupan. Bolje da dovedu napadača koji će mijenjati Haalanda, nego da bez potrebe traže nova rješenja u vezi - napisao je stručnjak BBC-ja.