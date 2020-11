Nema Ronalda, ima problema! Juventus kiksao kod Beneventa

Juventus je prilično podcjenjivački pristupio utakmici protiv Beneventa, pa je tako trener Andrea Pirlo procijenio kako u ovoj utakmici može odmoriti svog najboljeg igrača Cristiana Ronalda

<p>Aktualni talijanski nogometni prvak Juventus kiksao je u 9. kolu Serie A odigravši samo 1-1 (1-1) na gostovanju kod novaka u ligi Beneventa.</p><p>Juventus je prilično podcjenjivački pristupio utakmici protiv Beneventa, pa je tako trener <strong>Andrea Pirlo</strong> procijenio kako u ovoj utakmici može odmoriti svog najboljeg igrača <strong>Cristiana Ronalda</strong>, a na kraju mu se to podcjenjivanje osvetilo gubitkom dva boda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano u Splitu</strong></p><p>Gosti iz Torina poveli su pogotkom Morate (21) na asistenciju Chiese, no pred sam odlazak na odmor Letizia (45+3) je pobjegao obrani Juventusa i poravnao na 1-1. U drugom poluvremenu Juventus je stvorio tek jednu pravu priliku za pogodak, no Morata je promašio "zicer" glavom s pet metara. </p><p>Upravo Morata je i u sudačkoj nadoknadi isključen zbog rasprave sa sucem.</p><p>Peti Juventus sada ima 17 bodova, kao i četvrta Roma koja je odigrala utakmicu manje. Tri boda više i utakmicu manje ima vodeći Milan, dok bod više imaju drugi Inter i treći Sassuolo koji su svoj susret 9. kola igrali ranije u subotu. Benevento je 12. sa 10 bodova koliko imaju i 10. Sampdoria te 11. Cagliari.</p><p>Inter je kao gost u Reggio Emiliji uvjerljivo slavio sa 3-0 (2-0). Susret je praktički bio riješen već u prvih 15-ak minuta nakon kojih je Inter već imao prednost od 2-0 golom Sancheza (4) i autogolom Chirichesa (14-ag), da bi konačni rezultat početkom nastavka postavio Gagliardini (60).</p><p>Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je za Inter do 85. minute, dok je Marcelo Brozović propustio i ovaj susret zbog zaraze korona virusom.</p>