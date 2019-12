'Nema smisla dovoditi stranca koji nema veze s Hrvatskom'

Hrvatska je dobila domaćinstvo košarkaškog kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Domaćin će biti Split od 23. do 28. lipnja, a na putu hrvatske košarkaške reprezentacije prema plasmanu Olimpijadu stoje Brazil i Tunis, a nakon toga i netko iz skupine Rusija, Njemačka i Meksiko.

Matej Mamić, bivši sportski direktor Košarkaškog kluba Cedevita, ističe da hrvatski košarkaši mogu izboriti nastup u Tokiju.

- Svi očekujemo da se to napravi jer smo se prihvatili domaćinstva. Nije lako, treba vidjeti koji će igrači biti dostupni izborniku. Imamo dosta igrača u NBA-u i mnogim europskim klubovima pa imamo kvalitet. Nadam da ćemo proći - rekao je Mamić, koji je u baroknom gradu boravio zbog promocije knjige varaždinskog košarkaškog trenera Dražena Cesara pod naslovom "Od Badije do Moskve".

U Varaždin je stigao bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Jasmin Repeša, koji je u dva navrata vodio hrvatsku košarkašku reprezentaciju od 2005. do 2009. te od 2012. do 2014. godine. U drugom mandatu na Europskom prvenstvu u Sloveniji s Hrvatskom je stigao do četvrtog mjesta.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Ovo kvalifikacije su nam došle kao nagrada. Domaćinstvo je uvijek mač s dvije oštrice, no vjerujem da imamo kvalitetu za izboriti Olimpijske igre - dodao je Repeša.

Mnogo se raspravljao o tome treba li hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji stranac.

- Imamo sam stranca u reprezentaciji. Ako će popraviti produktivnost drugih i utjecati na rezultat, uvijek sam za - rekao je Repeša.

Slično mišljenje dijeli i Mamić:

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Teško je odgovoriti na to pitanje. Svi smo mi patrioti i volimo da naši momci igraju za Hrvatsku. No, ako se pruža prilika da jedan igrač koji je ekstra klase i do kojega je teže doći donese prevagu, ja sam za. Postavlja se pitanja je li veća korist kvalificirati se s jednim strancem ili ne kvalificirati se bez stranaca, mislim da je veća korist kvalificirati se sa strancem - objašnjava Mamić.

Na promociji Cesarove knjige u Varaždinu bio je izbornik Veljko Mršić, koji je otkrio da zasad neće angažirati stranca u reprezentaciji.

- U ovom trenutku politika čelnih ljudi koji vode Hrvatski košarkaški savez je bez stranaca u daljnjem periodu. Nemamo klubove gdje ti stranci mogu igrati pa bi mogli imati poveznicu s Hrvatskom. Sad da nekoga dovodimo tko nema nikakve veze s Hrvatskom, to nema smisla - zaključio je Mršić.