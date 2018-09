Nema stranca do Bosanca: San o proljeću u Europi sad je java

Izete, Izete, orilo se Maksimirom, dok je Dinamo trpao najveći turski klub. Da, baš trpao. Uh, kakva je to večer bila. Večer kad Dinamovi navijači mogu početi sanjati san dug 48 godina o proljeću u Europi. I ne samo to, večer kad mogu biti ponosni na svoj klub, trenera, igrače...



Fantastično, majstorski, genijalno... Upotrijebite bilo koji epitet i nećete pogriješiti. Jer način na koji je Dinamo pomeo Fenerbahče, klub iza kojeg stoje deseci milijuna navijača, nešto je što dugo nismo vidjeli u Maksimiru. Gavranović je igrao petom kao nekad Socrates, Olmo gurao igračima Fenera lptu kroz noge kao da je Iniesta, a Hajrović potvrdio onu staru Dinamovu da “nema stranca do Bosanca”. Igrao je kao nekad Edin Mujčin. I, vjerujte, kad vas prihvate maksimirske tribine, a one znaju biti itekako škrte na hvalospjevima, onda je to znak da ste dobar španer, da imate žicu.

Dugo Maksimir nije ovako disao sa svojom momčadi, sa sjevera, istoka i zapada orilo se “Dinamo Zagreb”, a Bjeličin osmijeh bio je jasan znak da je svjestan da se u Maksimiru stvara nešto veliko. Da, Dinamo je opet u modi, Zagrepčani su se probudili i stali uz svoju momčad, a ovi su im vratili jednom od najvećih europskih pobjeda. I akcijama kao s Playstationa. Ili ako ćemo skratiti, bile su to akcije za cener koje su srušile Fener. Bio je to Bjelica “ekspres”, modri vlak koji je pregazio najveći turski klub. Dinamo je protiv Fenerbahčea djelovao kao Barcelona protiv Getafea. Driblinzi, dodavanja, prilike... A tek asistencija petom Gavranovića...



Ovakav Dinamo, u to smo sigurni, može ostvariti snove navijača i dočekati proljeće u Europi. Jer ako na ovakav način ‘isprašite’ prvog favorita skupine, onda možete misliti kako će se prije dolaska u Maksimir ‘napuniti gaće’ Anderlechtu i Trnavi. A Maksimir je i sinoć bio gromoglasan, Zagrepčani su opet uz svoj Dinamo. Skandiralo se Hajroviću, Olmu, Gavranoviću... Uh, kako će se feštati, baš kao protiv Arsenala prije tri godine, što je bila posljednja pobjeda Dinama u europskim skupinama. Tada je to, nažalost, bila jedina pobjeda u skupini, no, nekako smo uvjereni da ovaj put neće biti tako. Bjeličin Dinamo izgleda europski, momčad koja ima glavu i rep i spremna se potući i s najvećima.



- Obećao sam navijačima da mogu biti sigurni da ćemo svaku utakmicu poginuti na terenu, da ćemo ostaviti srce i boriti se do posljednje kapi znoja - rekao je Bjelica.



I održao obećanje. Jer kad već na početku drugog poluvremena primite gol za 2-1, u mnoge momčadi bi se uvukao strah, panika. Ne i kod Bjeličine momčadi. Oni su nastavili kao da se ništa nije dogodilo. I poslali Turke s kući s četiri komada. A mogli su im zabiti još koji... I nije to bio loš Fenerbahče, bio je to sjajan Dinamo. Uh, kako je lijepo gledati tablicu Europske lige na čijem vrhu stoji - Dinamo Zagreb.