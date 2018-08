Nema stranca do Bosanca! Trk po karte, Maksimir će gorjeti...

Svaka čast Zagorčevim obranama, Oršićevom golu i prodorima, Ademijevim duelima, ali zbog igrača kakav je Izet Hajrović ljudi dolaze na stadion.

Ima Izet u sebi onaj štih starog nogometnog romantičara, tip igrača kakvi su u današnjem taktičkom nogometu poput dinosaura, izumrli su, i lažnjak na koji protivnici padaju k'o hrvatska vlada kad u nju uđe Most.

Lopta kojom je izbacio cijelu obranu Young Boysa i asistirao Oršiću pa akcija u drugom dijelu u kojoj je majstorskim lažnjakom poslao domaćeg kapetana po ćevape pa pogodio stativu, zalog je da će navijači doći na tribine. Dinamo je odigrao 1-1 protiv Young Boysa, vratio se nakon što je primio već u 2. minuti, a jedan od glavnih razloga za optimizam je baš Izet Hajrović, igrač koji je stigao u Dinamo po velikim znakom upitnika i koji svakim danom pokazuje da se radi o pravoj igračini.

Što je samo radio 'mladim dečkima' u Švicarskoj... Kapetan Young Boysa još traži gležnjeve nakon onog lažnjaka... Dinamo je gubio, 40 minuta nije izgledao kao momčad, a onda je stigla ta Hajrovićeva lopta koja je okrenula sve.

Izet Hajrović had a nice assist today for @gnkdinamo as they drew BSC Young Boys 1-1 in #UCL qualifications.



2 goals and 5 assists in 7 games for Izet so far this season. 🔥 pic.twitter.com/PknaHbQ51A