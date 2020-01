'Nema stranca do Bosanca!' Uz Mujakića stiže i Čataković?

Moraju se znati prioriteti kad su u pitanju prinove, najprije ćemo vidjeti što imamo u našoj B momčad, ako tamo nema profila igrača kakav nam treba, tražit ćemo u hrvatskim klubovima, potom među igračima u regiji, pa tek onda među strancima. Tražimo igrače koji će se najbrže uklopiti, koji će poznavati jezik i podneblje, ali i znati što znači igrati u Hajduku, kazao je sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija.

Sudeći po prvoj prinovi koja je već doputovala u Belek, stoperu Nihadu Mujakiću, ali i njegovom sunarodnjaku napadaču Hamzi Čatakoviću, poprilično je jasno da Hajdukova struka za sada ne vidi pojačanja u vlastitim redovima te da su igrači iz HNL-a ili skupi, ili pak nedostupni. Regija je dakle ostala prvo dostupno tržište na kome Hajduk može pronaći rješenje, i to prije svih BiH. Uostalom, često se i ranije znalo na Poljudu reći kako ''nema stranca do Bosanca''. Od Vršajevića, preko Ibričića, Neretljaka, Muse, Bubala i Turkovića, do Hibića..., da ne idemo dalje u povijest.

Nihad Mujakić je kako smo već najavljivali stigao danas u Belek, gdje bi trebao proći kompletne liječničke preglede i potom potpisati ugovor. Riječ je o 21-godišnjem stoperu koji je prošle zime iz Sarajeva otišao u belgijski Kortrijk, no odigrao je svega dva susreta, pa je odlučio potražiti novu opciju za nastavak karijere. Riječ je o standardnom U-21 reprezentativcu BiH koji u Hajduku želi napraviti daljnji iskorak.

Novo ime u kombinacijama Hajduka je 23-godišnji napadač Hamza Čataković, koji već duže vrijeme uspješno igra za slovački Trenčin, u 85 utakmica u Slovačkoj skupio je 35 golova i 14 asistencija, a sa svojih gotovo 190 centimetara idealno se uklapa u traženje Hajdukove struke, korpulentni je centarfor koji može vladati kaznenim prostorom i zabijati. A zabio je i Hajduku prošle godine na pripremama u Beleku, kada su Splićani slavili protiv Trenčina 4-2.

I dok je transfer Mujakića praktično gotov, s Trenčinom će se tek trebati dogovoriti model otkupa Čatakovićeva ugovora, odnosno odštete ili postotka od budućeg transfera. Čataković je za sada prva opcija, a ako pregovori propadnu Hajduk će se okrenuti drugim opcijama.

Ono što se također može iščitati iz dosadašnjih poteza dvojca Kepčija & Stanić je i potvrda njihovog opredjeljenja na mlade igrače ispod 25 godina, koje Hajduk nakon nekog vremena može dalje preprodati u inozemstvo. Dvojac koji je skupa nastupao za Sarajevo, Mujakić i Čataković uklapaju se u te okvire...