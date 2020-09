Po\u010detkom rujna Fran, koja je s devet godina iz rodnog Bradforda odselila u Barcelonu i trenirala u akademiji Sanchez-Casal u kojoj su svojedobno i Rafael Nadal te Andy Murray, igrala je u Pragu prvo WTA \u010detvrtfinale u karijeri i sada napada\u00a0Top 200. Pro\u0161le i pretpro\u0161le godine dobila je pozivnicu za kvalifikacije Wimbledona, u kojima je ispala odmah u prvom kolu, a jo\u0161 2015. pro\u0161la je \u010dak tri operacije na zape\u0161\u0107u. I tko zna koliko ukupno.

- Da ih opet moram odraditi, odradila bih. U ovome sam 100 posto i iako sam se mu\u010dila oduvijek, nadam se da \u0107u do\u0107i do vrha premda znam da ni tada ne\u0107e sve biti ru\u017ei\u010dasto. Sada sam do\u0161la do to\u010dke u kojoj mogu dokazati da se sa \u017eeljom i voljom mo\u017ee sve napraviti u \u017eivotu. Neka ljudi samo pogledaju gdje sam sada i gdje \u0107u, nadam se, tek biti u budu\u0107nosti. Tada \u0107u posve dokazati ono \u0161to \u017eelim - kazala je Britanka koja je ve\u0107inu ranog djetinjstva provela po bolnicama.

- Ona nije poput drugih. Naravno, mora dodatno raditi na nekim stvarima, a i briga za tijelo druga\u010dija je od ostalih. Mislim da kod nje ne postoje granice - misli Albert Portas, nekad 19. tenisa\u010d svijeta s kojim je Fran zapo\u010dela suradnju u akademiji u Barceloni.

Danas je, iako tek od subote vi\u0161e nije tinejd\u017eerka, uzor mnogim ljudima s istim problemom.\u00a0

- Nazvala me jedna obitelj iz Argentine \u010dija k\u0107i tako\u0111er ima EEC sindrom i pitali su me kako sam ja uspjela sve to nadvladati. Nemam rije\u010di kojima bih objasnila kako je divno primiti takve poruke - poru\u010dila je Fran, jo\u0161 jedan primjer da u \u017eivotu i sportu nemogu\u0107e ne postoji...

'Nemam čak pet prstiju, svašta su mi govorili zbog toga, ali planiram osvojiti svjetski vrh'

Uvijek kažem da je najveće zadovoljstvo u žiovtu činiti stvari za koje ljudi kažu da ne možete. To je moj moto, reći će danas 277. tenisačica svijeta, Fran Jones koja pati od rijetkog sindroma zbog kojeg ima samo 15 prstiju

