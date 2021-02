S dva poraza, ali koja nisu napravila ništa drugo osim što su pokvarila savršen skor, Hrvatska je stavila točku na kvalifikacije za Eurobasket. Nakon Nizozemaca (65-57) i Turci su uzvratili Hrvatima (84-78), a koliko je ovima drugima takvo što značilo, dovoljni je vidjeti samo na primjeru Shanea Larkina za kojeg su išle najave da će igrati najviše jednu četvrtinu. A igrao je na koncu 27 minuta. Ili, pak, to da su Efes i Fenerbahče tražili da se puste njihovi igrači, što, očekivano, u Turskom savezu nisu ispunili...

Uglavnom, Veljko Mršić dobio je odgovore na pitanja koja je tražio, u prvom redu na playu provjerio mogućnosti Gorana Filipovića koji je za 15 minuta s Turskom isporučio 12 koševa.

- Mislim da smo napadački nešto bolje odigrali nego prošlu utakmicu protiv Nizozemske. Nažalost, to nije bilo dovoljno, a smatram da su Turci ipak organiziranija ekipa od Nizozemske. Možemo biti ponosni, borili smo se, tukli smo se, a ono što je bitno jest da smo se već ranije kvalificirali za EuroBasket - rekao je bivši play Splita nakon poraza od Turske.

O ponosu je govorio i Željko Šakić...

- Zaista sam sretan što smo ovo priveli kraju. Znali smo da ovo neće biti lagana skupina i da ćemo se morati boriti za svaku pobjedu. Nažalost, u ove dvije zadnje utakmice nismo smogli snage da ih dobijemo, ali morate znati da kod nas nije igrao ni jedan euroligaški igrač, da su skoro dvi domaći dečki i ponosan sam na njih jer su dali sve od sebe. Morate znati i da kod nas nema stranaca i to je to. To je Hrvatska.

U izostanku Darka Planinića svoje je minute pod košem dobio Antonio Vranković, protiv Nizozemaca nije igrao, Turcima je stavio 10 bez promašaja...

- Borili smo se. Napravili smo plan igre i toga se držali. Nažalost, na kraju smo izgubili, no Turci su zasluženo pobijedili. Bili su jači, a mi idemo dalje. Kvalificirali smo se, prvi smo u skupini i to je super.

I sada čekamo ždrijeb, kada i gdje, FIBA će tek objaviti...