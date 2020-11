Nemilosrdna Villa demolirala Arsenal! Artetini igrači nemoćni

<p>U osmom kolu engleskog Premiershipa Aston Villa je u gostima demolirala Arsenal 3-0!</p><p>Već u drugoj minuti povela je Aston Villa, no taj gol poništio je VAR zbog zaleđa. Ipak, nisu dugo morali čekati na novo vodstvo jer je u 25. minuti <strong>Bukayo Saka</strong> išao počistiti ubačaj i zabio autogol.</p><p>Trener<strong> Mikel Arteta </strong>očito je bio nezadovoljan igrom svoje momčadi pa je tako već u 65. minuti iskoristio sve tri izmjene, ali one su očigledno imale više negativnog nego pozitivnog efekta pošto su umjesto zaostatka od jednog gola 'topnici' ubrzo zaostajali - tri!</p><p>U 72. minuti <strong>Ollie Watkins </strong>zabija gol glavom na asistenciju<strong> Rossa Barkleyja</strong>, a tri minute kasnije asistira mu <strong>Jack Grealish</strong> za još jedan gol.</p><p>Arsenal je sad nakon pobjede na Old Traffordu i dvije pobjede zaredom u Europi ponovno izgubio na domaćem terenu, a Aston Villa je nakon demoliranja Liverpoola 7-2 s lakoćom uzela skalp još jednog engleskog velikana. </p><p>Villa je sad šesta, a Arsenal tek 11.</p>