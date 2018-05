Nemilosrdni LeBron natrpao koš Bostona, Cavsi izjednačili

LeBron James je kao vino. Što je stariji, to je bolji. To su ovoga puta iskusili košarkaši Bostona, kojima je nevjerojatni LeBron u pobjedi Cavsa utrpao 44 koša. To mu je čak šesta utakmicu u ovosezonskom playoffu u kojoj je zabio 40 ili više koševa. I to čovjek sa 33 godine na leđima, koji skoro svaku utakmicu provede najviše minuta na parketu.

Cavsi su na domaćem terenu pobijedili 111-102 i izjednačili na 2-2 u seriji na četiri pobjede. Od početka su Cavaliersi predvođeni Jamesom uspostavili dominaciju i držali prednost do kraja utakmice. Opet je odgovornost preuzeo jedan od najboljih igrača svih vremena i vratio svojoj momčadi nadu za plasman u finale.

Boston je samo jednom imao vodstvo i to na samom početku. Najbolji kod domaćina je bio već spomenuti LeBron zabivši 44 koša uz 3 skoka i 5 asistencija. Dvoznamenkasti su još bili Korver sa 14 poena, Hill i Thompson po 13. Ante Žižić nije ulazio u igru kod Cavsa. "Ranjene" Celticse predvodili su Jaylen Brown zabivši 25 koševa uz 6 skokova i Jayson Tatum zabivši 17 poena.

Tako je Cleveland nakon 0-2 došao do 2-2 i potpuno se vratio u seriju. Sljedeća utakmica se igra u Bostonu i na rasporedu je sa srijede na četvrtak.