'Nemojte dovoditi Mandžukića, to će narušiti mir u svlačionici'

Mandžukić dolazi, Mandžukić ipak ne dolazi, tako nekako kolaju informacije po engleskim medijima koje se tiču bivšeg hrvatskog reprezentativca i Manchester Uniteda.

'Crveni vragovi' nisu baš najbolje ušli u sezonu. Bili su izvan TOP-a 10, ali u posljednje vrijeme su se stabilizirali. Pobijedili su Tottenham i Manchester United što je donijelo stabilizaciji kluba i samog Solskjaera koji je praktički bio bivši. Kako bi nastavili s takvim predstavama, klub želi dovesti klasičnog napadača, a Norvežanin još od ljeta želi Marija Mandžukića.

Već se odavno zna da je Mandžo otpisan u Juventusu, a Sarri ga je prekrižio na svim frontovima. Ne trenira više s momčadi, a sad ga nisu zvali ni na božićni party. Gotovo je sigurno da će napustiti Torino, no pitanje je gdje će otići. Englezi su nekoliko puta pisali da je usmeno dogovorio transfer u United, a na zimu ćemo saznati je li to stvarno istina. No bivši napadač 'vragova' Dimitar Berbatov (38) smatra da klubu ne treba hrvatski napadač.

Foto: PIXSELL, REUTERS

- Mislim da Unitedu ne treba novi napadač. Marcus Rashford će biti sve bolji, a zanima me kako će napredovati Anthony Martial i mladi Mason Greenwood. United ima dovoljno talenta u napadu, a dovođenje pojačanja poput Haalanda i Mandžukića bi moglo unijeti nemir u svlačionicu i obeshrabrilo bi sadašnje napadače. Jedino pravo pojačanje za United bio bi, recimo, Harry Kane. No, taj transfer je neizvediv pa je bolje da se ništa drugo ne mijenja - rekao je Bugarin koji je za United igrao od 2012. do 2014.

Englezi bi za našeg napadača dali 10 milijuna eura, a zanimljivo je da je Juve s njim još u travnju produžio ugovor do 2021. godine jer su ga smatrali važnim članom momčadi. No nevjerojatno je da su ga u samo nekoliko mjeseci otpisali, odnosno od trenutka kada je u klub stigao Maurizio Sarri.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Berbatov smatra da on nije igrač za United, kao ni sjajni Norvežanin Haaland koji je najbolji strijelac Lige prvaka s osam golova u šest utakmica. Solskjaer smatra da mu takav napadač treba, a on je taj kojeg se pita, a ne Berbatov.

Istina da je Napunio 33 godine, ali fizički je bio i ostao 'zvijer' od 190 centimetara. 'Leteća tvrđava' i fajter savršen za ovacije Old Trafforda. A gospodska publika u Manchesteru takve nogometaše najviše i cijeni.

Mandžo se u Juveu najviše zadržao u cijeloj karijeri. Godinu dana igrao je za Marsoniju, dvije godine za Zagreb i Wolfsburg, tri godine za Dinamo, dvije u Bayern Münchenu, jednu u Atleticu te čak pet u Juventusu. Navijači su ga voljeli, on je volio njih, a Uprava je bila zadovoljna. No sve do ove sezone kada je postalo jasno da je Mandžukiću ovo i posljednja godina u Torinu...