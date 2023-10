Nenad Bjelica više nije trener Trabzonspora. Oprostili se uz jednu riječ, poznata i odšteta

Nenad Bjelica je sedam mjeseci bio bez posla nakon otkaza u Osijeku prošle godine. Htio je razbistriti misli i odmoriti se, a onda je u travnju ove godine došla ponuda koju nije mogao odbiti. Angažirao ga je turski velikan Trabzonspor s ciljem da vrati klub u europska natjecanja i pokuša ugroziti turske velikane u borbi za naslov. No, ta epizoda potrajala je svega pola godine.

Trabzon je u četvrtak službeno raskinuo ugovor s hrvatskim stručnjakom, a nisu baš bili rječiti na rastanku.

- Ugovor između kluba i našeg trenera Nenada Bjelice, koji je vrijedio do 31. svibnja 2025., sporazumno je raskinut - objavio je turski klub i poslao poruku Bjelici:

- Hvala.

Poznata je i odšteta

Bjelica ostavlja Trabzonspor na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice s četiri pobjede i četiri poraza. Najteži poraz pretrpio je u 6. kolu kada je vodio protiv Hatayspora 2-0 pa u završnici izgubio 3-2. Bio je to debakl koji je narušio povjerenje čelnika u njega i samo su čekali još jedan krivi korak, a on se dogodio u porazu od Adane Demirspor. Bila mu je to i posljednja utakmica na klupi.

Foto: trabzonspor.org.tr

Ugovor ga je vezao do ljeta 2025. godine pa će mu pripasti i odšteta. Kako pišu turski mediji, Trabzonspor će mu isplatiti 1,6 milijuna eura. Navodno je tražio tri, ali su se našli na pola puta.

Bjelica se tako opet vraća na burzu. U karijeri je vodio austrijske klubove Kärnten, Lustenau, WAC i Austriju Beč, bio je trener Spezije, Lech Poznana i Dinama, gdje je ostavio veliki trag. Nakon toga je dvije godine proveo u svom Osijeku., no ne bi dugo trebao biti bez posla. Kako piše turaki Fanatik, za njega je zainteresiran škotski velikan Rangers.