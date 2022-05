Nenad Bjelica: Klub nema gard. Mađari: Mi smo zadovoljni...

Ja sam u klubu osoba koja vodi sportsku politiku. Možda ne bih trebao to raditi, ali, iskreno, nema tko. Volio bih da je klub po tom pitanju jači, to nije moj dio posla. Klub bi trebao imati gard koji sad nema i to mi najviše smeta u Osijeku, što se nismo uspjeli organizirati da ne bude one man show, požalio se nedavno trener Nenad Bjelica u intervjuu za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljanje Kristijana Lovrića

Strateg Osijeka nije zadovoljan podrškom koju ima. Smatra da troši previše energije na izvanterenske aktivnosti.

- Stalno se piše i govori da je Bjelica pobijedio a ne Osijek, da je netko Bjeličin igrač a ne Osijekov... Ispada da sam sam, radim neke stvari jer nema tko drugi. Borim se, želim rezultat, biti najbolji. Ali puno toga što radim ne bih trebao raditi. Ali nema tko...

Nekoliko dana kasnije, na službenim stranicama kluba svojevrsna konta Bjelici.

Predsjednik Uprave NK Osijek Ferenc Sakalj i član Uprave Vladimir Čohar u subotu su bili u radnom posjetu Felcsútu gdje su s glavnim sponzorom gospodinom Lőrincom Mészárosem razgovarali o budućnosti kluba.

Gospodin Mészáros je iskazao zadovoljstvo radom Uprave i naglasio da podržava projekte koji su odrađeni kao i one koji su planirani u idućoj sezoni čime je potvrdio da Klub zacrtanim putem nastavlja slijediti dogovorenu strategiju", stoji na stranicama.

Osijek je u 33. kolu HT Prve lige kiksao i kod kuće odigrao 2-2 protiv Istre 1961. 'Bijelo-plavi' skliznuli su na treće mjesto, ispali su u polufinalu kupa od Rijeke. Sve su glasnije priče da bi Bjelica na kraju sezone mogao napustiti Osijek. Priča se o povratku u Dinamu...

