Nenad Bjelica: Morat ćemo na Fener bez Ademija i Leovca...

Dinamo je spreman za otvaranje Europske lige, u četvrtak u Maksimiru (od 21 sat) gostuje Fenerbahče. Nogometaši hrvatskog prvaka s nestrpljenjem očekuju obračun s turskim velikanom, a dan prije utakmice na presici su bili Nenad Bjelica i Ivan Šunjić.

- Fenerbahče je vrhunska momčad s pravim igračima i odličnim trenerom, ali i velikom tradicijom. Možda nisu imali perfektan početak sezone, barem u turskom prvenstvu, ali to ne znači kako nisu vrhunska momčad. Dinamo je dobro krenuo u sezonu, imali smo dobrih i manje dobrih utakmica, ali sam ukupno zadovoljan kako smo odradili 13 dosadašnjih dvoboja. Uvijek može biti i bolje, vjerujem da će tako biti već u četvrtak - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Arijan Ademi i Marin Leovac neće biti spremni za utakmicu, obojica nisu potpuno fit, pa s njim ne želim riskirati. Vidjet ćemo hoće li biti spremni za prvenstveni dvoboj u nedjelju ili će zaigrati tek sljedeći tjedan. Ali, siguran sam kako će igrači koji će zamijeniti njih dvojicu odigrati veliku utakmicu, evo Šunjić je svaki put do sada bio i više nego dobar, siguran sam kako će takav biti i sutra.

Bili ste nedavno u Turskoj, što ste vidjeli kod Fenerbahčea?

- Vidio sam momčad koja ima veliku individualnu kvalitetu, igrače koji su u svakom trenutku sposobni iznenaditi, podvaliti neku loptu ili sami riješiti pitanje pobjednika. Dapače, dosta njihovih igrača je igralo i na višem nivou od Europske lige ili turskog prvenstva. Evo, pa jedan Soldado je igrao u Real Madridu i Valenciji, a sada ga nema na popisu za ovu utakmicu. Ne bih previše o njihovim nedostacima, to ćemo zadržati za sebe, pa njihove mane pokušati pretvoriti u svoju korist.

Rekli ste da očekujete još bolji Dinamo nego do sada, u kojem to segmentu igre očekujete taj napredak?

- Svi koji prate Dinamo vidjeli su kako smo u zadnjim utakmicama imali problema s realizacijom, bili smo neefikasni i tu možemo biti bolji. Sada ćete me pitati jesmo li trenirali završnicu, a moj odgovor je da - nismo. Na tome smo puno radili u zadnje vrijeme, sada nismo, pa će možda na taj način igrači biti malo gladniji pred njihovim golom. Tu se ne radi samo o napadačima, i naši drugi ofenzivci mogu biti raspoloženiji nego do sada.

Skupina s Anderlechtom, Fenerbahčeom i Trnavom se čini prolaznom...

- Još nismo niti blizu, pa nismo još napravili niti prvi korak u tom smjeru. A želimo ga napraviti u četvrtak i osvojiti tri boda. Ali, ni ta nam pobjeda nije dovoljna, morat ćemo još nekoga pobijediti kako bi stigli do toliko željenog europskog proljeća. Imam dobru momčad, kompaktnu i organiziranu cjelinu, igrače koji su gladni uspjeha. Uz to osjećamo osjećamo dobru atmosferu u gradu i samom klubu, sve to nam daje nadu u europsko proljeće.

Je li vam ovo najvažnija trenerska utakmica u karijeri?

- Ne gledam ja to na način poput vas, bila mi je najvažnija ona s Young Boysima, sada mi je ova s Fenerbahčeom. A tko zna, možda uskoro dođu i one još važnije. Za Fenerbahče se pripremam kao za svaki drugi dvoboj, a nadam se da ćemo i Šunjić koji je pored mene i ja u karijeri imati još većih utakmica. Već sam kao trener igrao u Ligi prvaka protiv Porta, Zenita i Atletico Madrida, pa sami procjenite jel mi ovo najvažnija. Ja neću da ne kažem nešto krivo - završio je Bjelica.

Šunjić: Ovo mi je utakmica karijere

Ivan Šunjić preuzet će ulogu Arijana Ademija, mladi veznjak bit će korektor zadnje linije modrih...

- Sigurno da mi je ovo najveća utakmica karijere, spreman sam i nemam nikakvu tremu. Više osjećam nekakvo iščekivanje prije same utakmice, ali sam poput cijele momčadi potpuno spreman i jedva čekam da to sve skupa počne. Čuli smo da je velika potražna za ulaznicama, to mi je veliki motiv i dodatni impuls da budem još i bolji. Nije isto igrati pred 200, 2000 ili 20 tisuća gledatelja, pun Maksimir nas sve zajedno veseli. Lijepo je čudi pohvale trenera, ja se samo i dalje moram dokazivati svakoga dana, na svakom treningu, pa ugrabiti priliku kada je dobijem - kratak je bio Šunjić.

Mladom veznjaku Dinama stiglo je pitanje po čemu su modri bolji od Fenerbahčea, no u taj odgovor umiješao se Bjelica:

- Vjerujte, igrači još ništa ne znaju, tek će sutra saznati sve potrebne informacije o suparniku. Ne može on to znati još, sada može znat tek pokojeg igrača Fenerbahčea. Mi još uopće nismo s igračima pričali o Turcima. Naravno mi smo ih u stožeru puno puta gledali i analizirali, svakdonevno pričamo o njima, ali igračima još nismo rekli niti riječ. Tako da nisam siguran koliko on sam može imati odgovor na ovo pitanje - završio je Bjelica.