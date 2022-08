Nenad Bjelica napušta Osijek? Spreman je odreći se 10 mil. kn

Zvižduci su se opet prolomili Gradskim vrtom, a Nenad Bjelica je tužan i razočaran, pognute glave otišao s travnjaka. Toliko puta viđena scena ove sezone.

I kada se činilo da će prekinuti crni niz, Osijek je opet pokleknuo. Bijelo-plavi su na svome terenu remizirali s Varaždinom (2-2) i tako svoj niz bez pobjeda produžili na četiri utakmice. U pet kola skupili su isto toliko bodova.

I to bi mogla biti kap koja je prelila čašu. Crna rupa guta njegovu momčad, a on nema recept kako ih spasiti. Stolica mu se opasno trese dok Kohorta i dalje zagovara njegov odlazak. Nakon novog kiksa, on je sve izvjesniji. Koliko god čelnici čekali i davali Bjelici nove prilike, pomaka nema. Štoviše, stanje je sve gore i gore. A tek je početak sezone.

Jedan od razloga zašto Bjelica nije još bivši je jedna ključna stavka u ugovoru. Naime, u slučaju smjene, klub mu mora isplatiti odštetu uz još dodatni iznos koji bi pripao i njegovom stožeru. Godišnje prima oko deset milijuna kn, a kako ga veže još godina ugovora, taj iznos sjeo bi na njegov račun u slučaju smjene. Ako pak Bjelica i njegovi pomoćnici daju otkaz, onda bi oni morali taj iznos isplatiti u osječku blagajnu.

I upravo zbog toga su svi čekali i nadali se nekom naglom preokretu jer nitko nije htio ostati bez tolike svote. No, stanje je sve gore, svlačionica ga očito više ne podržava, a koliko god pokušavao, on više ništa ne može popraviti pa je sam shvatio da je vrijeme za odlazak.

Trener Osijeka danas bi se trebao sastati s predsjednikom Ferencom Sakaljem, pišu Sportske novosti. Tema razgovora bit će potencijalni rastanak jer ovako više ne ide. Bjelica je navodno spreman napraviti ustupak. Otišao bi s klupe bez naknade i odbio odštetu koja bi mu pripala u slučaju otkaza. Odrekao bi se deset milijuna kuna, ali navodno traži da klub isplati njegov stožer. To bi iznosilo oko 500 tisuća eura. I to je jedini njegov uvjet.

Bjeličini problemi s čelnicima počeli su još u svibnju. Javno je prozivao klub da ne prati njegove ambicije, verbalno se sukobio s direktorom Vladom Čoharom. Na kraju su sve očito stavili pod tepih zbog kluba, ali atmosfera je pukla nakon ispadanja od Kizilžara iz Europe. I od tada je Osijek upao u crnu rupu iz koje ne može izaći.

Očito se sada narušio odnos i sa svlačionicom, a uoči utakmice s Varaždinom dao je znakovitu izjavu.

- Ja imam odličan odnos sa svlačionicom, sa svim igračima, nemam nikakav problem. Najveći problem je što ne pobjeđujemo. Dečkima koji su postigli rekordne rezultate u zadnje dvije godine mogu biti samo zahvalan. Ne možemo biti sretni zbog zadnjih 20 dana, ali to se ne može promijeniti. Moj odnos prema igračima nikad se neće promijeniti, bio ja tu ili ne. Zahvalan sam na svemu što su napravili, borili su se za vrh, ali sad smo u jednoj teškoj fazi. Oni imaju moju podršku, ali ne znam imam li ja njihovu. To njih pitajte - rekao je Bjelica.

Koji je razlog ove krize, dao je natuknuti također prije nekoliko dana.

- Ne mogu funkcionirati kao prije. Dogodile su se neke stvari koje utječu na mene, ja nisam robot, čovjek sam od krvi i mesa. Osijek je Nenad Bjelica, u trećem mjesecu sam rekao, a to je isto i danas. Ne bi trebalo biti. Rekao sam i tada. Ne bi smio jedan klub ovisiti o energiji jednog čovjeka. Ja to govorim dvije godine, ali ne reagira se. Bio sam ponosan dok sam ja vukao ovu lokomotivu, kad su takve stvari izlazile, to me činilo ponosnim. Ovo me ne čini ponosnim. Zašto lokomotiva ima manje goriva, ne znam. Kad se analizira uzrok, doći će se do zaključka,. Kad dobiješ par šamara nemaš baš istu energiju kao prije šamara. Pokušavam dati sve od sebe, nije mi lako. Emocije se ne mogu kupiti na tržnici, a ni energija, prošetao sam baš, al nisam našao. Dajem svoj maksimum, radim posao najbolje što znam, vidjet ćemo gdje će nas to odvesti - rekao je Bjelica, a čini se da ga to vodi prema odlasku.

Kao potencijalni nasljednik spominje se Ivica Kulešević, trener kojeg je upravo Bjelica naslijedio, a navijači prizivaju Gorana Tomića. Bez posla je otkako je otišao iz Rijeke, odmara se u rodnom Šibeniku, ali i čeka ponudu. Gaji atraktivan i brz nogomet na gol više, a nogometne ljepote su se Osječani itekako zaželjeli.

