Nedaleko Novog Marofa smjestila se mala pitoreskna općina Ljubešćica. Riječ je o kraju koji se u posljednjih nekoliko godina gospodarski razvio.

U mjestu djeluje Malonogometni kluba Ljubešćica, no nogometnog kluba nema.

U istom mjestu rodio se Luka Ivanušec (22), najmlađi strijelac u povijesti "vatrenih" (zabio Kini 2017. s 18 godina i jednim mjesecom), igrač Dinama i jedan od najboljih igrača U-21 reprezentacije koja se plasirala u četvrtfinale Europskog prvenstva.

Lukina obitelj je mirna, radnička i povučena. Otac Josip usadio mu je neutaživu želju za nogometom.

- Kod nas je nogomet doručak, ručak i večera. Ne prati se ni jedan drugi sport osim nogomet - smije se Josip Ivanušec.

Nogomet je zavoljela i Lukina majka Jasminka.

- Iskreno, nije mi nogomet bio nešto spektakularno. No, sada se zbog nogometa, kada igra Luka, jako živciram - rekla je Lukina majka Jasminka.

Luka je na nogomet krenuo kao devetogodišnjak u Nogometni klub Novi Marof. Tamo mu je prvi trener bio Milan Miketek. Lukine partije zapele su za oko treneru Zoranu Kastelu, sadašnjem treneru NK Varaždina, na čije je inzistiranje 12-godišnjak prešao u redove varaždinskog kluba.

- Morali smo se dobro organizirati jer je Ljubešćica udaljena 25 kilometara od Varaždina. Odmah poslije škole vozili smo ga na trening. Vrlo često nismo stigli ni ručati. No, kasnije kad je krenuo u srednju školu bilo nam je lakše jer je odmah poslije nastave išao na trening - rekla je Lukina majka.

Nakon Varaždina, Luka je otišao u Lokomotivu gdje je kao 17-godišnjak debitirao za seniore.

- Osim Lokomotive, imali smo ponude od Dinama, Hajduka, belgijskog Genta i Rijeke, no odabrali smo klub iz Kajzerice - dodao je Josip Ivanušec.

Majka i otac često su bili u Zagrebu kod Luke.

- Naravno da sam kao majka bila zabrinuta, ali nije Zagreb na kraju svijeta i bili smo na svakoj njegovoj utakmici Lokomotive. Često smo kod Luke znali prespavati, ja sam mu kuhala - naglasila je majka Jasminka.

Kao igrač Lokomotive postigao je prvijenac za "vatrene", na Kina kupu 2017. godine, i postao najmlađi strijelac u povijesti A vrste.

- Onda mu je Ljubešćica priredila doček. Mi smo se osjećali nevjerojatno. Da jedan dečko iz Kalničke ulice u Ljubešćici, postane najmlađi strijelac u povijesti "vatrenih". Znali smo da je to velika stvar, ali jednostavno u tom trenutku nismo bili svjesni - dodao je Josip Ivanušec.

Kasnije je uslijedio odlazak u Dinamo, gdje je postao nezamjenjiva karika.

- U Ljubešćici se isključivo navija za Dinamo. Ne znam postoje li ovdje uopće navijači Hajduka. Uvijek je za nas Dinamo bio broj jedan. Luku je tada htio u svoje redove želio dovesti grčki Olympiacos, čija je ponuda bila stolu, no prihvatili smo Dinamovu ponudu. Iako je bila skromnija, procijenili smo da je bolja zbog nogometnog razvoja i školovanja - istaknuo je Lukin otac, čije savjete Luka uvažava.

- Ne prođe dan da se nas dvojica ne čujemo. Uvijek se čujemo prije utakmice i nakon utakmice uvijek prokomentiramo susret. Dosta respektira moj savjet. Savjetujem mu da ne bude bahat prema sucima i koje stvari treba poboljšati u igri. Dosta je napredovao u defanzivi, ali treba poboljšati realizaciju - dodao je Lukin otac.

Lukin brat Goran (25) profesionalni je vozač, a amaterski se bavi nogometom. Trenutno je vratar topličke Mladosti, niželigaša iz Varaždinske županije.

- Ja sam ipak bolji golman od Luke - našalio se Goran pa nastavio:

- Po cijele dane smo igrali nogomet na ulici. Preponosan sam na brata jer je uspio u nogometu.

Luku u Ljubešćici svi obožavaju, tamo ima nekoliko prijatelja iz djetinstva, a u mjestu je podijelio mnoštvo dresova. Inače, Luka je odlično igrao mali nogomet. S malonogometašima Ljubešćice osvojio je naslov prvaka Hrvatska 2014. godine. Također, proglašen je najboljim igračem Hrvatske, a igrao je i juniorsku futsal reprezentaciju.

- Tadašnji izbornik Mato Stanković rekao je: "Neka Luka ostane u malom nogometu“ - prisjeća se Lukin otac.

Brat Goran i otac Josip uvjereni su da će Luka još napredovati u karijeri.

- Nisam očekivao da će Luka već s 22 godine imati takvu karijeru. Kako se razvija i ako neće biti ozljeda, nadam se će zaigrati u "ligama petice" - jasan je Goran.

Majka Jasminka i otac Josip najponosniji su što im je sin ostao čvrsto s obje noge na zemlji.

- Na tome smo odredili svaku točku i zarez. Kakav si bio u početku takav moraš biti i danas, bez obzira na popularnost - rekla je majka Jasminka pohvalivši oba sina.

- Nikad nisam imala problema ni s jednim sinom. Bili su vrlo uzorni. Obojica su bili ministranti do osmog razreda - naglasila je Lukina majka.

Roditelji ističu da je Luki duhovnost i danas vrlo važna u njegovom životu.

- Velečasni iz Ljubešćice Stjepan Makar je veliki njegov navijač. Osim što je bio ministrant Luka je i čitao na misama. Luka je tu duhovnost naslijedio od bake Katarine i dandanas rado ide u crkvu - rekao je Josip Ivanušec.

U slobodno vrijeme mladi reprezentativac Hrvatske voli igrati Playstation, ali je i pri kraju studija.

- Nakon srednje prehrambene škole, Luka je upisao Sveučilište Libertas, smjer menadžement sporta i sportske djelatnosti. Preostala su mu još tri ispita do kraja. To je velika stvar jer nije lako uskladiti fakultetske obveze i profesionalni sport - naglasio je ponosni otac Josip, no najponosnija je Lukina majka.

- Iako možda tako ne djelujem i sve držim u sebi, ja sam ponosna do neba - zaključila je Lukina majka.