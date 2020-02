Spursi riješili prvenstvo? Igrači Tottenhama i Cityja se pošibali

U derbiju 25. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham je pobijedio Manchester City sa 2-0.

U 40. minuti Hugo Lloris obranio je penal napadaču Cityja Sergiju Agueru, no sudac je ponovno išao pogledati VAR, a za to vrijeme došlo je do divljanja igrača. Igrači dvaju momčadi sukobili su se, gurali, hvatali za vrat...

Neprocjenjivu reakciju imao je Jose Mourinho koji je sjedeći na klupi - umirao od smijeha...

Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 60. minuti kada je gostujući branič Oleksander Zinčenko dobio crveni karton. Tottenham je igrača više iskoristio već tri minute kasnije kada je Nizozemac Bergwijn zabio u svom debiju za Spurse. Mladi nizozemski napadač stigao je u londonski klub u siječnju iz PSV-a za 30 milijuna eura. U 71. minuti na 2-0 je povisio Son Heung-Min kojem je to bio već peti pogodak u susretima protiv Cityja. Više im je u Guardiolinoj eri zabio tek Jamie Vardy, jednog više.

Bio je to 23. međusobni okršaj menadžera Spursa Josea Mourinha i menadžera Cityja Pepea Guardiole, te šesta pobjeda portugalskog stručnjaka. Guardiola je dobio 11 susreta, a šest je završilo bez pobjednika.

U prvom nedjeljnom susretu Burnley i Arsenal su igrali 0-0.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 73 boda, Manchester City je drugi sa 51 bodom, dok Leicester na trećem mjestu ima 49 bodova. Chelsea na četvrtom mjestu ima 41 bod, dok je Tottenham skočio na peto mjesto sa 37 bodova.