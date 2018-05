Nespretni Ronaldo: Gađao je gol, a pogodio - kamermana...

Večeras je na rasporedu finalna utakmica Lige prvaka između branitelja naslova Real Madrida i Liverpoola.

Madridska je momčad u petak navečer na Olimpijskom stadionu u Kijevu odradila posljednji trening prije velike utakmice, a sve od sebe definitivno je dao Cristiano Ronaldo. Na njegovu žalost, jedan njegov udarac je umjesto u mreži završio na - kamermanu.

Nesretni Juan Lorenzana Prieto našao se u krivo vrijeme na krivom mjestu te 'obranio' Ronaldov udarac, a iznad desnog oka 'zaradio' posjekotinu.

VIDEO | Cristiano Ronaldo accidentally hitting a camera man with the ball then apologizes & gives him his sweater pic.twitter.com/X9v5NbKgAK